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Опасности военного характера: чему обучат учителей из белгородского приграничья

24 июля 2023, 08:25
Фото: 1MI

Учителей из белгородского приграничья обучат поведению в опасных условиях

Замгубернатора Андрей Милёхин рассказал о подготовке образовательной программы для учителей из Белгорода и приграничья. Педагогов планируют обучить алгоритмам поведения в опасных ситуациях, в том числе военного характера.
Сюжет
Школы

По информации замгубернатора Андрея Милёхина, порядка 20% образовательных организаций расположены в приграничной 20-километровой зоне. Об этом он доложил в ходе оперсовещания в белгородском правительстве 24 июля.

С 1 сентября значительная часть школ выходит в очный формат: было принято решение внедрить в систему образования особые занятия, связанные с формированием навыков безопасного поведения. Педагогические работники к их реализации уже подготовлены.

Обучение педагогов будут проводить межмуниципальные методисты. Программа короткая, но все педработники получат удостоверения о повышении квалификации.

Безусловно, в процессе обучения мы предполагаем закрепление сотрудников межмуниципальных методических центров за приграничными муниципальными образованиями.
Андрей Милёхин

Повышать квалификацию будут как очно, так и дистанционно. Всего будет обучено более 14 тыс. педработников. Педагогам наряду с теоретическим материалом предоставят тренажёры и видеоролики с алгоритмом конкретных действий в чрезвычайной ситуации.

Также для преподавателей был разработан дневник безопасности, включающий в себя методическую основу обучения по четырём модулям:

  1. Опасные и чрезвычайные ситуации;
  2. Опасности военного характера;
  3. Опасности терактов;
  4. Оказание первой помощи.
Мы видим необходимость работы с родителями. Следовательно, такой же материал будет разработан и представлен каждому из них.
Андрей Милёхин
Дневник безопасности для учителяДневник безопасности для учителя
Один из примеров модуляОдин из примеров модуля
Дневник безопасности для учителя
Фото: кадр из трансляции совещания в белгородском правительстве
В белгородских школах и детсадах будут ежедневно проводить учения на случай ЧС
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#Общество#Спецоперация#Белгородская область#Андрей Милёхин#Артем Черненко#Преподаватели#Образовательная программа#Опасные ситуации#Навыки безопасного поведения#Повышение квалификации#Родители#Школы
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