Опасности военного характера: чему обучат учителей из белгородского приграничья

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
По информации замгубернатора Андрея Милёхина, порядка 20% образовательных организаций расположены в приграничной 20-километровой зоне. Об этом он доложил в ходе оперсовещания в белгородском правительстве 24 июля.
С 1 сентября значительная часть школ выходит в очный формат: было принято решение внедрить в систему образования особые занятия, связанные с формированием навыков безопасного поведения. Педагогические работники к их реализации уже подготовлены.
Обучение педагогов будут проводить межмуниципальные методисты. Программа короткая, но все педработники получат удостоверения о повышении квалификации.
Безусловно, в процессе обучения мы предполагаем закрепление сотрудников межмуниципальных методических центров за приграничными муниципальными образованиями.
Андрей Милёхин
Повышать квалификацию будут как очно, так и дистанционно. Всего будет обучено более 14 тыс. педработников. Педагогам наряду с теоретическим материалом предоставят тренажёры и видеоролики с алгоритмом конкретных действий в чрезвычайной ситуации.
Также для преподавателей был разработан дневник безопасности, включающий в себя методическую основу обучения по четырём модулям:
Мы видим необходимость работы с родителями. Следовательно, такой же материал будет разработан и представлен каждому из них.
Андрей Милёхин