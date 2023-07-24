Опасности военного характера: чему обучат учителей из белгородского приграничья

Повышать квалификацию будут как очно, так и дистанционно. Всего будет обучено более 14 тыс. педработников. Педагогам наряду с теоретическим материалом предоставят тренажёры и видеоролики с алгоритмом конкретных действий в чрезвычайной ситуации.