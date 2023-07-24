Не опять, а снова: в Белгороде отключили светофоры

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Белгороде на трёх участках временно отключили светофоры. Речь идёт о перекрёстках улиц Магистральной и Молодёжной, Преображенской и Пушкина, Преображенской и Гостёнской.
Светофоры на указанных перекрёстках не будут работать из-за ремонта. Завершить его планируют к 17:00. Водителям напомнили об осторожности и призвали руководствоваться знаками приоритета и сигналами регулировщика.
20 июля в областном центре также не работали светофоры. Их отключили на пересечении улиц Магистральной и Молодёжной. Причиной послужили плановые работы на сетях электроснабжения.
До этого светофоры отключали на пересечениях проспекта Ватутина с улицей 5 Августа и бульваром 1-го Салюта, на перекрёстках Победы — Чумичова, Магистральная — Молодёжная, Корочанская — Производственная, Гражданский проспект — Князя Трубецкого, Харьковская — Супруновская.