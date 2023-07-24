Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Изображение материала

Не опять, а снова: в Белгороде отключили светофоры

24 июля 2023, 08:29
Фото: 1MI

Светофоры отключили на трёх перекрёстках в Белгороде

В Центре организации дорожного движения белгородцев предупредили об отключении светофоров на трёх перекрёстках. Там проводятся ремонтные работы.

В Белгороде на трёх участках временно отключили светофоры. Речь идёт о перекрёстках улиц Магистральной и Молодёжной, Преображенской и Пушкина, Преображенской и Гостёнской.

Светофоры на указанных перекрёстках не будут работать из-за ремонта. Завершить его планируют к 17:00. Водителям напомнили об осторожности и призвали руководствоваться знаками приоритета и сигналами регулировщика.

20 июля в областном центре также не работали светофоры. Их отключили на пересечении улиц Магистральной и Молодёжной. Причиной послужили плановые работы на сетях электроснабжения.

До этого светофоры отключали на пересечениях проспекта Ватутина с улицей 5 Августа и бульваром 1-го Салюта, на перекрёстках Победы — Чумичова, Магистральная — Молодёжная, Корочанская — Производственная, Гражданский проспект — Князя Трубецкого, Харьковская — Супруновская.

Водителей Белгорода предупредили об очередном отключении светофоров
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области установят новый светофорНовые светофоры появляются на федеральных трассах в Белгородской областиНовый светофор появился на оживлённом участке в центре Белгорода
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Светофоры#Ремонтные работы#Плановые работы
Подпишитесь
Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем
Сегодня, 07:43
Красные реки и гибель рыбы: с какими проблемами столкнулись белгородские водоёмы
Сегодня, 05:41
Девять домов осталось восстановить после обстрелов в Белгороде
Сегодня, 07:20
Гладков об отселении белгородцев: Надеялись, что на 2-3 дня. Сегодня уже 1,5 года
Сегодня, 07:08
Белгородская область за год опустилась в рейтинге по численности среднего класса
Сегодня, 08:10
Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину
Сегодня, 09:24