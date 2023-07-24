На Белгородскую область надвигается жара

В Белгороде завтра тепло и без осадков. Ночью синоптики обещают +16 °С, днём воздух прогреется до +29 °С. 26 июля, в среду, в областном центре днём также без осадков. В тёмное время суток ожидается небольшой дождь и +20 °С. Днём будет жарко — +31 °С.