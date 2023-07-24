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На Белгородскую область надвигается жара

24 июля 2023, 13:30
Фото: 1MI
25 июля на территории региона будет преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

Белгородскую область покинут дожди и грозы. 25 июля, во вторник, в регионе будет жарко, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 3-8 м/с, днём 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +12…+17 °С, днём обещают +25…+30 °С.

В Белгороде завтра тепло и без осадков. Ночью синоптики обещают +16 °С, днём воздух прогреется до +29 °С. 26 июля, в среду, в областном центре днём также без осадков. В тёмное время суток ожидается небольшой дождь и +20 °С. Днём будет жарко — +31 °С.

Ещё жарче станет в четверг, 27 июля. Ночью снова пройдёт дождь, температура опустится до +20 °С. В дневное время без осадков и +34 °С. Завершится рабочая неделя дождём. В ночное время 28 июля ожидается +20 °С. Днём дождь усилится, но потеплеет до +25 °С.

Дождливая погода задержится в Белгородской области
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