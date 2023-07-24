На Белгородскую область надвигается жара

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Белгородскую область покинут дожди и грозы. 25 июля, во вторник, в регионе будет жарко, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 3-8 м/с, днём 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +12…+17 °С, днём обещают +25…+30 °С.
В Белгороде завтра тепло и без осадков. Ночью синоптики обещают +16 °С, днём воздух прогреется до +29 °С. 26 июля, в среду, в областном центре днём также без осадков. В тёмное время суток ожидается небольшой дождь и +20 °С. Днём будет жарко — +31 °С.
Ещё жарче станет в четверг, 27 июля. Ночью снова пройдёт дождь, температура опустится до +20 °С. В дневное время без осадков и +34 °С. Завершится рабочая неделя дождём. В ночное время 28 июля ожидается +20 °С. Днём дождь усилится, но потеплеет до +25 °С.