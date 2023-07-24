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Published Сегодня, 19:28

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Как можно будет добраться до нового парка аттракционов в Белгороде?

24 июля 2023, 19:28
Фото: Личная страница Валентина Демидова
Валентин Демидов в прямом эфире перечислил номера маршрутов, на которых можно будет добраться до парка «Калейдоскоп».

Местные жители начали активно интересоваться, как можно будет добраться до нового парка аттракционов и реконструированного центрального пляжа. Ведь до открытия осталось совсем ничего: белгородцы смогут посетить парк и пляж уже 5 августа.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в прямом эфире ответил на вопросы горожан и отметил, что добраться до парка аттракционов «Калейдоскоп» не составит труда.

Доехать до парка аттракционов можно на маршрутном транспорте, который следует по улице Корочанская. Там более десяти разных маршрутов: №9, №18, №37, №104, №114, №115 и так далее. Поэтому доехать есть на чём. Пешеходные связи там также обустроены, белгородцам с колясками там будет удобно пройти.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, что строительство парка и реконструкция пляжа почти подошли к концу. О выполненных ремонтных работах перед белгородцами недавно отчитывался мэр города.

Строительство парка аттракционов и центрального пляжа Белгорода подходит к концу
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#Александра Склярова#Парк аттракционов#Городской транспорт#Транспорт#Общество#Белгород#Валентин Демидов
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