Как можно будет добраться до нового парка аттракционов в Белгороде?

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Местные жители начали активно интересоваться, как можно будет добраться до нового парка аттракционов и реконструированного центрального пляжа. Ведь до открытия осталось совсем ничего: белгородцы смогут посетить парк и пляж уже 5 августа.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в прямом эфире ответил на вопросы горожан и отметил, что добраться до парка аттракционов «Калейдоскоп» не составит труда.
Доехать до парка аттракционов можно на маршрутном транспорте, который следует по улице Корочанская. Там более десяти разных маршрутов: №9, №18, №37, №104, №114, №115 и так далее. Поэтому доехать есть на чём. Пешеходные связи там также обустроены, белгородцам с колясками там будет удобно пройти.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, что строительство парка и реконструкция пляжа почти подошли к концу. О выполненных ремонтных работах перед белгородцами недавно отчитывался мэр города.