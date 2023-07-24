Главы районов Белгородской области рассказали о восстановлении домов после обстрелов

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Грайворонском округе за неделю восстановили 32 контура домов, в работе остаётся — 31. За неделю под обстрел попали семь домов в округе. Восстановить необходимо 188 домовладений с учётом заборов, хозпостроек и внутреннего ремонта.
В Валуйском горокруге за неделю отремонтировали 45 домов, ещё пять были повреждены обстрелами. Сейчас в работе находится 174 дома. В район уже поступили стеклопакеты и материалы для кровли. За неделю планируется восстановить 32 дома.
В Красной Яруге за неделю было повреждено 19 домовладений. По всем домам провели обследование, составили акты, строительные организации приступили к работе. За неделю было восстановлено два дома. На этой неделе в плане — семь домов, на следующей с учётом поставки материалов — 10.