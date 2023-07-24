Главы районов Белгородской области рассказали о восстановлении домов после обстрелов

В Красной Яруге за неделю было повреждено 19 домовладений. По всем домам провели обследование, составили акты, строительные организации приступили к работе. За неделю было восстановлено два дома. На этой неделе в плане — семь домов, на следующей с учётом поставки материалов — 10.