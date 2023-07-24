Гладков об отселении белгородцев: Надеялись, что на 2-3 дня. Сегодня уже 1,5 года

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Общее количество утраченных и повреждённых в результате обстрелов домов составляет 1755. 1490 собственникам вручили уведомления о возможности получить компенсацию в виде нового жилья. Не вручены уведомления 265 собственникам — у некоторых отсутствует право собственности, другие же находятся за пределами области и страны.
Согласия на эту компенсацию поступили от 1439 белгородцев. Заявление на конкретное жильё подписали собственники 1093 домовладений. 97 семей уже получили ключи от нового жилья.
В процессе работы находятся 397 домовладений, подчёркивает Оксана Козлитина. Из них по 52 домовладениям собственниками решается вопрос по оформлению пристроек, которые были не узаконены до этого времени.
По 233 собственникам есть определение, и мы выходим на строительство МКД в Разумном, застройщик приступил к строительству. По собственникам 30 домовладений проводят работы по подбору земельных участков, они хотят получить индивидуальный жилой дом. 31 собственник после узаконивания и увеличения площадей сейчас работает с базой имеющихся жилых помещений. Имеются отказы от 51 собственника. Категоричные отказы от компенсации и изъявление желания вернуться на свою территорию.
Оксана Козлитина
Губернатор Вячеслав Гладков поручил на следующей неделе посетить земельные участки, на которых начинается строительство индивидуального жилья. Также глава региона сообщил, что на этой неделе собственникам вручат порядка 100 ключей от новых квартир.
У нас 265 не вручено уведомлений, потому что не можем найти собственников. Мы получили деньги на эти дома. Если контакт невозможен, людей нет на территории РФ, мы принимаем решение: начинаем восстанавливать и строить жильё в Новой Таволжанке и Шебекино на эти деньги, а также в сёлах в Грайворонском округе. Прошу вас ускорить работу. Те, кто не определился, — понимаем, что эти решения зачастую эмоциональные. Человек, который придёт через год или два, скажет, что передумал. Поэтому не хотелось доводить до такого формата. Мы не понимаем, когда люди смогут вернуться в своё жильё. Мы тоже надеялись, что они были отселены на 2-3 дня, сегодня уже полтора года. Людям нужно объяснять.
Вячеслав Гладков