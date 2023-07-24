ФАС поставила точку в деле о сговоре при ремонте Соборной площади в Белгороде

По итогам рассмотрения дела антимонопольщики установили, что согласованные действия управления капстроительства и завода, в том числе по подготовке документации, заключению контракта, выполнению работ по благоустройству Соборной площади и контролю за их выполнением до проведения конкурсных процедур привели к ограничению конкуренции и ограничению доступа других хозсубъектов на рынок строительных работ. В ведомстве также подчеркнули, что это указывает на наличие соглашения, запрещённого Законом о защите конкуренции.