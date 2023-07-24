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ФАС поставила точку в деле о сговоре при ремонте Соборной площади в Белгороде

24 июля 2023, 10:14
Фото: 1MI
Между заказчиком и подрядчиком было заключено соглашение, противоречащее Закону о защите конкуренции. Подробности рассказали в Белгородском УФАС.

По данным ведомства, ООО «Завод Арбет» заплатило штраф в 3 300 000 рублей за заключение антиконкурентного соглашения по ремонту Соборной площади до проведения торгов.

В 2018 году между Управлением капстроительства Белгорода и заводом был заключён контракт на 66 000 000 рублей. Часть работ была выполнена до заключения контракта.

«И заказчик и подрядчик заранее осознавали, что такие действия являются заведомо фиктивными и недобросовестными. В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было доказано, что совместные действия ответчиков по делу о нарушении антимонопольного законодательства привели к передаче права на выполнение работ для муниципальных нужд заранее определённому лицу на ограничивающих (исключающих) конкуренцию условиях», — сообщает Белгородский УФАС.

По итогам рассмотрения дела антимонопольщики установили, что согласованные действия управления капстроительства и завода, в том числе по подготовке документации, заключению контракта, выполнению работ по благоустройству Соборной площади и контролю за их выполнением до проведения конкурсных процедур привели к ограничению конкуренции и ограничению доступа других хозсубъектов на рынок строительных работ. В ведомстве также подчеркнули, что это указывает на наличие соглашения, запрещённого Законом о защите конкуренции.

Региональное УФАС оштрафовало завод на 13 млн рублей. Подрядчик обжаловал это решение и постановление, однако суды трёх инстанций признали их законными и обоснованными. Оборотный штраф был снижен до 3 300 000 рублей. Штраф организация уже заплатила.

Белгородское УФАС нашло сговор при ремонте Соборной площади
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