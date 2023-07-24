Достаётся не только Белгородской области: беспилотники атаковали Москву и Крым

Как сообщает ТАСС, обломки одного из дронов обнаружили на Комсомольском проспекте, 17 в столице. Второй попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва — там выбило окна на 17-м и 18-м этажах. Удары по двум нежилым зданиям подтвердил мэр Сергей Собянин. Движение авто по Комсомольскому проспекту в сторону области пришлось перекрывать, как и по проспекту Лихачёва. На месте происшествия работали экстренные службы и правоохранительные органы.