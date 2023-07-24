Достаётся не только Белгородской области: беспилотники атаковали Москву и Крым

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Беспилотники атаковали Москву и Крым. Не обошлось без повреждений, однако пострадавших нет.
По данным Минобороны РФ, утром 24 июля пресекли попытку террористической атаки двумя беспилотниками по объектам в Москве. БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы, из-за чего они рухнули. Никто не пострадал.
Как сообщает ТАСС, обломки одного из дронов обнаружили на Комсомольском проспекте, 17 в столице. Второй попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва — там выбило окна на 17-м и 18-м этажах. Удары по двум нежилым зданиям подтвердил мэр Сергей Собянин. Движение авто по Комсомольскому проспекту в сторону области пришлось перекрывать, как и по проспекту Лихачёва. На месте происшествия работали экстренные службы и правоохранительные органы.
Также беспилотники атаковали Крым. ПВО и средствами РЭБ ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов. Один дрон попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Более того, обломки БПЛА повредили частный дом в Кировском районе. Профильные службы работают на местах.
«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения», — добавил Аксёнов.
Дополнение. В МО РФ сообщили, что 14 украинских БПЛА подавили средствами РЭБ, из которых 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, и ещё три упали на территории полуострова Крым. Также три беспилотника уничтожили средствами ПВО.