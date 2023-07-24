Денис Буцаев анонсировал запуск программы лояльности на ЭТП РЭО

Согласно комментарию главы проекта по ЭТП Заура Абдурахимова, экобаллами, которые поступят на счет пользователя после совершения определенных действий на площадке, можно будет оплачивать 50% от стоимости услуг ЭТП. Для начисления экобаллов пользователю необходимо выполнить ряд условий. Так, если он подпишет оферту до конца текущего года, то получит 5000 экобаллов.