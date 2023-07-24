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Денис Буцаев анонсировал запуск программы лояльности на ЭТП РЭО

24 июля 2023, 16:07
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО), которая ранее стала инициатором создания электронной торговой площадки (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов, анонсировала запуск программы лояльности на платформе.

Как сообщает gorod55.ru, теперь пользователи платформы получат возможность расплачиваться экобаллами при оплате услуг.

Подробности новой инициативы раскрыл глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. По его словам, программу лояльности запустят на ЭТП РЭО уже в ближайшее время. Она поможет привлечь аудиторию и обеспечит ведение полного цикла деятельности контрагентов. В будущем на ЭТП появятся новые удобные для пользователей опции.

Предполагается, что программа лояльности будет действовать на такие услуги, как продвижение лотов, филиалы, проверка контрагента, аналитика, сопровождение, уведомления.

Согласно комментарию главы проекта по ЭТП Заура Абдурахимова, экобаллами, которые поступят на счет пользователя после совершения определенных действий на площадке, можно будет оплачивать 50% от стоимости услуг ЭТП. Для начисления экобаллов пользователю необходимо выполнить ряд условий. Так, если он подпишет оферту до конца текущего года, то получит 5000 экобаллов.

Помимо этого, 2500 баллов можно получить в случае закрытия сделки и прикрепления указывающей на это необходимой документации, 5000 баллов — за закрытие трех и более сделок в течение 30 дней, 4500 баллов — при закрытии сделки и написании положительного отзыва, 1000 баллов — при написании положительной рекомендации о деятельности ЭТП.

Такой функционал площадки направлен на формирование экономики замкнутого цикла в России.

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