Демидов объяснил, почему в центре Белгорода демонтировали остановку

Напомним, что ранее уже сообщалось о планируемом демонтаже остановки на Стадионе. Мэрия Белгорода обращалась в суд с иском к ООО «Артель-М» с просьбой обязать ответчика демонтировать и вывезти нестационарный торговый объект. Администрация выиграла это дело.