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Демидов объяснил, почему в центре Белгорода демонтировали остановку

24 июля 2023, 18:43
Фото: Bel.ru
У стадиона в центре Белгорода планируется установить обычный остановочный комплекс. Вопрос мэру города поступил в прямом эфире.

В ходе вечернего прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Белгородка поинтересовалась, зачем рабочие «сломали» остановочный комплекс на Мичурина.

Выяснилось, что женщина немного ошиблась: демонтировали остановку не на улице Мичурина, а на Богдана Хмельницкого. В прямом эфире Валентин Демидов объяснил, почему был произведён демонтаж.

Я так понимаю, Вы пишите об остановке на улице Богдана Хмельницкого. Торговый нестационарный объект в составе остановочного комплекса размещался там на правах аренды. В нём предприниматель осуществлял свою деятельность. Срок действия договора аренды истёк, поэтому собственник демонтировал объект. Участок же был возвращён городу.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Мэр отметил, что на этом же месте планируется установить обычный остановочный павильон. Такое поручение чиновник уже дал.

Напомним, что ранее уже сообщалось о планируемом демонтаже остановки на Стадионе. Мэрия Белгорода обращалась в суд с иском к ООО «Артель-М» с просьбой обязать ответчика демонтировать и вывезти нестационарный торговый объект. Администрация выиграла это дело.

Остановочный комплекс на «Стадионе» вскоре демонтируют
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#Александра Склярова#Остановка#Демонтаж#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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