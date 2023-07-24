Что стало с врачом скорой помощи, на поведение которого жаловались белгородцы?

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Историю о пенсионерке, которой стало плохо, и о враче скорой помощи, который, по словам очевидцев, не стал ей помогать, мы публиковали вчера. Подробнее обо всём этом можно узнать по ссылке, здесь же — уже продолжение.
Главврач станции скорой помощи Алексей Жиров сообщил, что после обращения белгородцев была проведена служебная проверка по «внутреннему контролю качества медицинской помощи». Удалось установить, что скорая приехала на место происшествия через десять минут. Далее — пояснение руководителя бригады:
«На момент осмотра пациентка жалоб не предъявляет, после оказанной ей помощи стала чувствовать себя лучше. Больная была сопровождена в машину СМП, где была детально осмотрена. По телефону, на который звонила родственница, было сообщено местонахождения их родственницы, по её просьбе [женщина] была доставлена в посёлок Разумное по указанному адресу».
Врач также отметил, что женщина о себе сообщить ничего не могла, не называла полностью и адрес — только улицу и населённый пункт. До прибытия очевидцы дали бабушке «Корвалол» и «Глицин».
Также администрация больницы связалась с очевидцами. Выяснилось, что врач нарушил алгоритм осмотра пациента. Подтвердилась информация и о нарушении врачом этики и деонтологии (учения о проблемах морали и нравственности). Тем не менее диагноз был поставлен верно, в медицинской помощи и госпитализации бабушка не нуждалась.
На следующий день женщину осмотрела другая бригада и подтвердила поставленный ранее диагноз.
Принято решение о расторжении трудовых отношений с руководителем бригады 25 июля. Настоящее обращение рассмотрено на собрании комиссии по этике. Просим не транслировать отношение к поступку одного сотрудника на службу скорой медицинской помощи всей области.
Алексей Жиров
Однако не всех белгородцев такое завершение истории устроило. В комментариях на решение комиссии уже отреагировала белгородка Елена Бадтруддинова:
«То есть женщина в медицинской помощи не нуждалась, а врача уволили, потому что он этот факт озвучил очевидцам. Надеюсь, родственники остались довольны. Продолжайте писать жалобы. А то многовато врачей развелось. Пусть всех увольняют».