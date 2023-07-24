Белгородский «Салют» уступил таганрогскому «Форте»

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Очередной матч второго тура группы «серебро» сезона 2023-2024 состоялся 22 июля в Таганроге на стадионе «Форте Арена». Таганрожцы забрали победу у белгородцев со счётом 1:0. Гол на 87-й минуте забил полузащитник Пётр Володкин.
Главный тренер «Салюта» так высказался о прошедшем матче.
Матч получился зрелищным, понравился и зрителям. Нам не очень понравился. Считаю, мы не заслуживали поражения. К сожалению, не забили. Хорошо развивали атаку, но тяжело выигрывать, когда несколько человек выпадают из игры.
Виктор Навоченко, главный тренер ФК «Салют»
По итогам второго тура белгородцы находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Лидирует курская команда «Авангард».
Ранее белгородский «Салют» разгромил ивановский «Текстильщик» в первом матче сезона со счётом 4:0.