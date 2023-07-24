Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Изображение материала

Белгородский «Салют» уступил таганрогскому «Форте»

24 июля 2023, 12:11
Фото: сообщество в ВК ФК «Салют Белгород»
В минувшую субботу, 22 июля, на стадионе в Таганроге состоялся очередной матч сезона 2023-2024 Второй лиги А. «Форте» обыграл «Салют» со счётом 1:0.
Сюжет
Футбол

Очередной матч второго тура группы «серебро» сезона 2023-2024 состоялся 22 июля в Таганроге на стадионе «Форте Арена». Таганрожцы забрали победу у белгородцев со счётом 1:0. Гол на 87-й минуте забил полузащитник Пётр Володкин.

Главный тренер «Салюта» так высказался о прошедшем матче.

Матч получился зрелищным, понравился и зрителям. Нам не очень понравился. Считаю, мы не заслуживали поражения. К сожалению, не забили. Хорошо развивали атаку, но тяжело выигрывать, когда несколько человек выпадают из игры.
Виктор Навоченко, главный тренер ФК «Салют»

По итогам второго тура белгородцы находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Лидирует курская команда «Авангард».

Ранее белгородский «Салют» разгромил ивановский «Текстильщик» в первом матче сезона со счётом 4:0.

Белгородский «Салют» разгромил ивановский «Текстильщик» в первом матче сезона
Узнать подробнее
Читайте также:
«Салют Белгород» уступил «Авангарду» из Курска в первом матче межсезоньяБелгородский «Салют» пополнили четыре новых игрока
#Таисия Некрасова#Футбол#ФК «Салют Белгород»#Таганрог#Виктор навоченко#Спорт#Белгород
Подпишитесь
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту белгородку выписывают из больницы
Сегодня, 13:53
Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем
Сегодня, 07:43
Белгородская область сохранила лидерство в РФ по приросту преступлений с оружием
Сегодня, 12:56
Гладков об отселении белгородцев: Надеялись, что на 2-3 дня. Сегодня уже 1,5 года
Сегодня, 07:08
ФАС поставила точку в деле о сговоре при ремонте Соборной площади в Белгороде
Сегодня, 10:14
Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину
Сегодня, 09:24