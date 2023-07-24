Белгородская область за год опустилась в рейтинге по численности среднего класса

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Белгородская область не вошла в число лидеров среди российских регионов по доле семей, относящихся к среднему классу. В регионе насчитывается всего 6% таких семей — 0,6% от общероссийского количества. Область занимает 55-е место среди субъектов РФ.
В лидеры не вошли и другие регионы Центрального Черноземья. Воронежская область оказалась на 40-й строчке с 7,6% семей среднего класса. На 42-м месте оказалась Липецкая область, где насчитывается 7,2% таких семей.
На 46-е место попала Курская область с результатом 6,7% семей, относящихся к среднему классу. Тамбовская область оказалась на 76-м месте. Там насчитывается всего 3,5% таких семей.
В тройке лидеров рейтинга оказались Ямало-Ненецкий АО, Чукотка и Магаданская область — 39,2%, 32,5% и 31,9% соответственно. Замыкают рейтинг Калмыкия, Чечня и Ингушетия, где насчитывается 2,2%, 1,7% и 1,4% семей среднего класса.
Напомним, что в прошлогоднем рейтинге Белгородская область занимала 46-е место.