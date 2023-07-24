Белгородская область сохранила лидерство в РФ по приросту преступлений с оружием

Напомним, что в начале года Белгородская область лидировала в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой. Число правонарушений такого рода в январе выросло на 4100%. Аналогичная ситуация наблюдалась в Брянской и Курской областях. Такие данные были связаны с регулярными обстрелами приграничья со стороны ВСУ, сообщали в ТАСС со ссылкой на правоохранителей.