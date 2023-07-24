Белгородская область сохранила лидерство в РФ по приросту преступлений с оружием

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Белгородская область сохранила лидерство по приросту преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Число преступлений такого рода выросло на 134,9%.
Кроме того, в регионе увеличилось на 138,5% количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконных оборотом наркотических, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ. По темпам прироста в этом случае Белгородская область тоже безусловный лидер.
Также в регионе на 33,9% выросло количество преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах. По темпам прироста Белгородская область третья в РФ после Ингушетии и Ямало-Ненецкого АО.
В то же время в регионе отмечено снижение числа погибших от преступлений на 27%.
Белгородская область оказалась в лидерах по темпам прироста количества зарегистрированных преступлений. За представленный период прирост составил 20,9%. Также область оказалась в лидерах среди регионов с наибольшими темпами прироста числа предварительно расследованных преступлений. Прирост составил 10,2%.
Помимо этого, область вошла в топ-10 регионов по приросту предварительно расследованных преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Показатель составил 64,6%.
В целом в Белгородской области за отчётный период зарегистрировали 8513 преступлений. Раскрываемость составила 65,5%. За этот период было совершено 2984 тяжких и особо тяжких преступления.
Напомним, что в начале года Белгородская область лидировала в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой. Число правонарушений такого рода в январе выросло на 4100%. Аналогичная ситуация наблюдалась в Брянской и Курской областях. Такие данные были связаны с регулярными обстрелами приграничья со стороны ВСУ, сообщали в ТАСС со ссылкой на правоохранителей.