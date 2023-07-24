Белгородец поверил мошеннику и перевёл ему 3 млн на виртуальную ферму в Краснодаре

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
56-летний житель Северного несколько месяцев назад познакомился в соцсетях с жителем Краснодарского края. Новый приятель предложил идею — заняться совместным бизнесом, развивая фермерское хозяйство.
Потерпевший поверил на слово и без составления каких-либо документов перевёл новоиспечённому «партнёру» 3 млн 259 тыс. рублей. На эту сумму якобы должны были приобрести две фермы и животных: 219 овец, 21 быка и трёх коров. Мошенник перестал выходить на связь сразу после получения денег.
Белгородец обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, уставливают личность подозреваемого.