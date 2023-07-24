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Белгородец поверил мошеннику и перевёл ему 3 млн на виртуальную ферму в Краснодаре

24 июля 2023, 10:43
Фото: Midjourney
Мошенник из Краснодарского края уговорил жителя посёлка Северный заняться совместным бизнесом — купить и развивать фермерское хозяйство. Получив деньги, «партнёр по бизнесу» пропал. Белгородец обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

56-летний житель Северного несколько месяцев назад познакомился в соцсетях с жителем Краснодарского края. Новый приятель предложил идею — заняться совместным бизнесом, развивая фермерское хозяйство.

Потерпевший поверил на слово и без составления каких-либо документов перевёл новоиспечённому «партнёру» 3 млн 259 тыс. рублей. На эту сумму якобы должны были приобрести две фермы и животных: 219 овец, 21 быка и трёх коров. Мошенник перестал выходить на связь сразу после получения денег.

Белгородец обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, уставливают личность подозреваемого.

Мошенники выманивают деньги у белгородцев под видом сотрудников МЧС
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#Таисия Некрасова#Мошенники#Уголовное дело#Аферисты#Пострадавшие#Происшествия#Белгородская область#Северный#Ферма#Коровы#Овцы#Быки#Краснодарский край
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