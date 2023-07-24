Белгородец поверил мошеннику и перевёл ему 3 млн на виртуальную ферму в Краснодаре

Потерпевший поверил на слово и без составления каких-либо документов перевёл новоиспечённому «партнёру» 3 млн 259 тыс. рублей. На эту сумму якобы должны были приобрести две фермы и животных: 219 овец, 21 быка и трёх коров. Мошенник перестал выходить на связь сразу после получения денег.