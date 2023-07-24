97,4 млрд руб. привлекли в бизнес под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Механизм «зонтичных» поручительств позволяет предпринимателям привлекать средства в свой бизнес, даже если они не смогли бы получить финансирование от банков без такой поддержки. Процесс оформления поручительств удобен и прост, их можно получить вместе с кредитом в одном окне банка. Данные поручительства предоставляют предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков по предоставлению залога при кредитовании, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП, Александр Исаевич.