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97,4 млрд руб. привлекли в бизнес под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

24 июля 2023, 10:54
В течение первых шести месяцев 2023 года Корпорация МСП предоставила «зонтичные» поручительства на сумму 97,42 млрд рублей для малого и среднего бизнеса.

Благодаря этому механизму господдержки свыше 8,6 тыс. предпринимателей получили финансовую помощь. Из них 55% составляют микропредприятия, 38% — малые предприятия и 7% — средний бизнес, пишет ria.ru.

Механизм «зонтичных» поручительств позволяет предпринимателям привлекать средства в свой бизнес, даже если они не смогли бы получить финансирование от банков без такой поддержки. Процесс оформления поручительств удобен и прост, их можно получить вместе с кредитом в одном окне банка. Данные поручительства предоставляют предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков по предоставлению залога при кредитовании, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП, Александр Исаевич.

Москва, Санкт-Петербург и Воронежская область лидируют по объемам выданных кредитов под «зонтичные» поручительства. В топ-5 также входят Алтайский край и Иркутская область. Средства также активно привлекаются в Белгородской, Калининградской, Кемеровской, Волгоградской и Ивановской областях.

Сектор гостиниц и общественного питания, а также операции с недвижимостью продемонстрировали наилучшую динамику в привлечении средств с использованием «зонтичных» поручительств за первое полугодие этого года, сообщил Александр Исаевич.

В июле Корпорация МСП направила 43 млрд рублей банкам-партнерам на предоставление «зонтичных» поручительств малому и среднему бизнесу в III квартале 2023 года, что на 43% больше, чем во II квартале. Предприниматели смогут привлечь до 86 млрд рублей кредитных средств с использованием поручительств корпорации в банках-партнерах. В программе «зонтичных» поручительств участвуют 23 банка, включая региональные.

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» под патронатом первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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