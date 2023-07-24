34-летний москвич-строитель: Сбер составил портрет типичного самозанятого

Posted Вчера, 14:50
Published Вчера, 14:50
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Так, в России больше всего самозанятых работает в сфере строительства и ремонта — почти 23% от всех зарегистрированных в сервисе Сбербанка. Информационно-технологическая сфера занимает второе место (13,6%), затем идут автоперевозки и автосервис (13%). Четвертое место занимает индустрия красоты (12,2 процента), а пятое — маркетинг, реклама и социологические исследования (8,8%).
Больше всего зарегистрированных самозанятых живут в Москве (20,4%), Санкт-Петербурге (7,3%), Московской области (6,6%), Краснодарском крае (4,8%) и Свердловской области (3,2%). Средний возраст самозанятого — 34 года, мужчин и женщин примерно поровну.
Отмечается, что на сегодняшний день количество пользователей сервиса Сбера для самозанятых превышает 1,5 млн человек.