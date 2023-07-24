34-летний москвич-строитель: Сбер составил портрет типичного самозанятого

Так, в России больше всего самозанятых работает в сфере строительства и ремонта — почти 23% от всех зарегистрированных в сервисе Сбербанка. Информационно-технологическая сфера занимает второе место (13,6%), затем идут автоперевозки и автосервис (13%). Четвертое место занимает индустрия красоты (12,2 процента), а пятое — маркетинг, реклама и социологические исследования (8,8%).