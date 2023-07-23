Живут без горячей воды: что происходит с жителями горевшего в центре Белгорода МКД?

Мэр Белгорода также рассказал, что эксперты БГТУ проверили купола и на основе полученного заключения разработали план работ по его ремонту. Так, будут усилены несущие конструкции, а также применены специальные огнестойкие материалы. Отдельным этапом работ будет обработка каркаса с использованием огнезащитных средств.