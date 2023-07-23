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Живут без горячей воды: что происходит с жителями горевшего в центре Белгорода МКД?

23 июля 2023, 06:45
Фото: Bel.ru

Жители горевшего в центре Белгорода МКД останутся без горячей воды до осени

Мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с жителями дома номер 15 на Свято-Троицком бульваре, на крыше которого случился пожар. Глава города сообщил, что горячую воду в многоэтажке дадут только 10 сентября.

Что касается тепла, то оно, по словам Демидова, появится вместе с началом отопительного сезона в других домах.

Мэр Белгорода также рассказал, что эксперты БГТУ проверили купола и на основе полученного заключения разработали план работ по его ремонту. Так, будут усилены несущие конструкции, а также применены специальные огнестойкие материалы. Отдельным этапом работ будет обработка каркаса с использованием огнезащитных средств.

Как только контур будет закрыт, специалисты запустят один котёл, чтобы в кранах у людей появилась горячая вода. Параллельно отремонтируют остальное оборудование.
Валентин Демидов

Напомним, пожар в многоэтажном доме на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания. В МЧС сообщили, что причиной ЧП стало «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования». Восстановить всё должны за 6,6 млн рублей.

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