В Белгороде появится площадка с бесплатными «говорящими» тренажёрами

Напомним, во дворах многоэтажек, в парках и скверах по всей области с белгородцами бесплатно занимаются 500 тренеров. Тренировки стартовали в начале лета и проводятся по вечерам для всех желающих — участвовать могут активные граждане любого возраста и состояния здоровья.