В Белгороде появится площадка с бесплатными «говорящими» тренажёрами

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
«Умная» спортивная площадка будет включать футбольное поле, беговые дорожки, зоны для игровых видов спорта и тренажёры. Строители уже приступили к работам, проводятся они в рамках нацпроекта «Демография».
Около каждого тренажёра горожане найдут QR-коды. Наведя на них камеру телефона, спортсмены получат инструкции по использованию спортивных снарядов, а также смогут посмотреть видеоролики с упражнениями, которые можно на них выполнить.
Это не первая «умная» спортплощадка в Белгородской области. Аналогичный объект уже построили в селе Беловское Белгородского района. Заниматься на ней одновременно могут не менее 500 человек.
Напомним, во дворах многоэтажек, в парках и скверах по всей области с белгородцами бесплатно занимаются 500 тренеров. Тренировки стартовали в начале лета и проводятся по вечерам для всех желающих — участвовать могут активные граждане любого возраста и состояния здоровья.