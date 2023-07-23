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В Белгороде появится площадка с бесплатными «говорящими» тренажёрами

23 июля 2023, 17:24
Фото: 1MI

Спортплощадка с «умными» тренажёрами появится в Белгороде

Открытие современного спортивного объекта запланировано к 1 сентября. Построят площадку на территории школы №39, которая находится на улице Королёва, рассказали в правительстве Белгородской области.

«Умная» спортивная площадка будет включать футбольное поле, беговые дорожки, зоны для игровых видов спорта и тренажёры. Строители уже приступили к работам, проводятся они в рамках нацпроекта «Демография».

Около каждого тренажёра горожане найдут QR-коды. Наведя на них камеру телефона, спортсмены получат инструкции по использованию спортивных снарядов, а также смогут посмотреть видеоролики с упражнениями, которые можно на них выполнить.

Это не первая «умная» спортплощадка в Белгородской области. Аналогичный объект уже построили в селе Беловское Белгородского района. Заниматься на ней одновременно могут не менее 500 человек.

Напомним, во дворах многоэтажек, в парках и скверах по всей области с белгородцами бесплатно занимаются 500 тренеров. Тренировки стартовали в начале лета и проводятся по вечерам для всех желающих — участвовать могут активные граждане любого возраста и состояния здоровья.

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#Артем Черненко#Касается каждого#Город#Нацпроект#Спортплощадка#Футбольное поле#Тренажёры#Белгород
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