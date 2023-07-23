«УАЗ Патриот» сбил девочку на велосипеде в Белгороде

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
По предварительным данным, 8-летняя девочка каталась на велосипеде рядом с домом и решила поездить по проезжей части. Она выехала на дорогу, не пропустив «УАЗ Патриот», и попала под колёса машины, за рулём которой сидел 43-летний мужчина. Ребёнка отвезли в больницу.
Ещё одного несовершеннолетнего в ночь на 22 июля сбил «Рено Логан», это случилось на трассе «Камызино-Новоуколово-Владимировка-Обуховка», 16-летний юноша шёл по центру трассы. Он остался жив, но получил травмы.
Около 08:40 на улице Железнодорожной в Белгороде в маршрутном автобусе ПАЗ упала пассажирка 63 лет, ей потребовалась медицинская помощь.
Из-за пьяного водителя около 17:30 в селе Булановка Шебекинского округа вылетел с трассы ВАЗ-2105, пострадала 45-летняя пассажирка. В 12:40 на улице Генерала Бежко в селе Федосеевка Старооскольского округа «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Датсун», за рулём последнего сидела 36-летняя женщина. Она и её 14-летняя пассажирка получили травмы.
А на трассе М4 «Дон» около 16:35 КамАЗ на перекрёстке не пропустил «Ладу Приору». В результате столкновения пострадала 64-летняя пассажирка легковушки.
Напомним, днём раньше, 21 июля, в Старом Осколе Белгородской области мотоциклист проехал на красный свет и погиб, ему было 33 года. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.