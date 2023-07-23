«УАЗ Патриот» сбил девочку на велосипеде в Белгороде

По предварительным данным, 8-летняя девочка каталась на велосипеде рядом с домом и решила поездить по проезжей части. Она выехала на дорогу, не пропустив «УАЗ Патриот», и попала под колёса машины, за рулём которой сидел 43-летний мужчина. Ребёнка отвезли в больницу.