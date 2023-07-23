Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Изображение материала

Троллейбусные провода полетели на машины: что произошло в центре Белгорода?

23 июля 2023, 13:51
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»

Грузовик оборвал троллейбусные провода в центре Белгорода

Авария произошла на перекрестке Белгородского полка и проспекта Славы, сообщают очевидцы с места. По их данным, в происшествии могут быть виновными проезжавшие мимо грузовики.
Сюжет
ДТП

23 июля в Белгороде днём произошло ДТП на пересечении улицы Белгородского полка и проспекта Славы. По информации очевидцев, грузовик столкнулся с троллейбусными проводами, в результате чего они оборвались и упали на автомобили под ними. Информацию об этом инциденте опубликовали в Telegram-канале «Электромир Максимова».

По данным очевидцев, сперва опоры задел один грузовик, после чего вторая крупная машина уже закончила начатое.

На месте заметили сотрудников ГИБДД. Как сообщают всё в том же канале, приехали на место они весьма оперативно.

Читайте также:
В Старом Осколе мотоциклист проехал на красный свет и погибВ тройном ДТП с перевернувшимся авто в Белгороде пострадала женщинаВ Сети появилось видео утренней аварии с опрокинувшимся авто в Белгороде
#Артем Черненко#Белгород#Происшествия#ДТП#Грузовики#Троллейбусные провода#Перекресток#Гибдд
Подпишитесь
Живут без горячей воды: что происходит с жителями горевшего в центре Белгорода МКД?
Сегодня, 06:45
Итоги недели: белгородцы погибли из-за теракта в Крыму, а ДРГ атаковала приграничье
Вчера, 08:48
Село Борки второй раз за день попало под обстрел в Белгородской области
Сегодня, 10:28
Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии
Сегодня, 10:12
ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов
Сегодня, 08:23
«Позор для медицины!» Служебную проверку проведут после жалобы белгородки на скорую
Сегодня, 14:33