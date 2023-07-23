Троллейбусные провода полетели на машины: что произошло в центре Белгорода?

23 июля в Белгороде днём произошло ДТП на пересечении улицы Белгородского полка и проспекта Славы. По информации очевидцев, грузовик столкнулся с троллейбусными проводами, в результате чего они оборвались и упали на автомобили под ними. Информацию об этом инциденте опубликовали в Telegram-канале «Электромир Максимова».