Троллейбусные провода полетели на машины: что произошло в центре Белгорода?

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
23 июля в Белгороде днём произошло ДТП на пересечении улицы Белгородского полка и проспекта Славы. По информации очевидцев, грузовик столкнулся с троллейбусными проводами, в результате чего они оборвались и упали на автомобили под ними. Информацию об этом инциденте опубликовали в Telegram-канале «Электромир Максимова».
По данным очевидцев, сперва опоры задел один грузовик, после чего вторая крупная машина уже закончила начатое.
На месте заметили сотрудников ГИБДД. Как сообщают всё в том же канале, приехали на место они весьма оперативно.