Сапёры разминируют Новую Таволжанку Белгородской области

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Рядом с участками мирных жителей белгородского села сапёры всего за час нашли 35 взрывоопасных предметов. Военные прочёсывают каждый сантиметр земельных участков и лесов, так как опасность может поджидать людей где угодно.
Особое подозрение сапёров вызывают лежащие на земле ветки деревьев, так как именно под ними диверсанты часто прячут противотанковые, пехотные мины и растяжки. Мины обезвреживают на месте, после чего их относят в машину и увозят на безопасное расстояние для подрыва.
По словам военных, окраины села буквально нашпигованы взрывоопасными предметами, поэтому неизвестно, когда завершатся работы по разминированию территории.
Напомним, в начале июля сапёры обезвреживали город Валуйки после обстрела ВСУ, взрывоопасные предметы они искали в домах граждан.