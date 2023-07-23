Сапёры разминируют Новую Таволжанку Белгородской области

Особое подозрение сапёров вызывают лежащие на земле ветки деревьев, так как именно под ними диверсанты часто прячут противотанковые, пехотные мины и растяжки. Мины обезвреживают на месте, после чего их относят в машину и увозят на безопасное расстояние для подрыва.