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Сапёры разминируют Новую Таволжанку Белгородской области

23 июля 2023, 17:03
Фото: Минобороны РФ
В Белгородской области сапёры разминируют окраины села Новая Таволжанка Шебекинского округа, где недавно случился прорыв украинской ДРГ. После отступления врага здесь осталось много мин и неразорвавшихся снарядов, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на «Известия».

Рядом с участками мирных жителей белгородского села сапёры всего за час нашли 35 взрывоопасных предметов. Военные прочёсывают каждый сантиметр земельных участков и лесов, так как опасность может поджидать людей где угодно.

Особое подозрение сапёров вызывают лежащие на земле ветки деревьев, так как именно под ними диверсанты часто прячут противотанковые, пехотные мины и растяжки. Мины обезвреживают на месте, после чего их относят в машину и увозят на безопасное расстояние для подрыва.

По словам военных, окраины села буквально нашпигованы взрывоопасными предметами, поэтому неизвестно, когда завершатся работы по разминированию территории.

Напомним, в начале июля сапёры обезвреживали город Валуйки после обстрела ВСУ, взрывоопасные предметы они искали в домах граждан.

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#Артем Черненко#Спецоперация#Приграничье#ДРГ#Сапёры#Разминирование#Неразорвавшийся боеприпас#Белгородская область#Новая таволжанка#Шебекинский горокруг
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