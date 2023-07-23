Куда жителей Белгорода попросили не ходить в понедельник?

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:43
Общественные пространства в Белгороде продолжают обрабатывать от клещей. В понедельник, 24 июля, планируется акарицидная обработка трёх мест:
С 6:30 до 8:30 работы пройдут в парке «Южный». Далее с 9:00 до 13:00 планируют обрабатывать Архиерейскую рощу, а с 13:00 до 16:00 — Армячий лог. При этом график может измениться, всё зависит от погодных условий.
Хотя считается, что акарицидный препарат не несёт вреда и опасности для здоровья человека и теплокровных животных, белгородцев просят воздержаться от посещения обрабатываемых мест в определённые часы. Как минимум, Армячий лог, парк «Южный» и Архиерейскую рощу в понедельник не стоит посещать во время акарицидной обработки и три часа — после неё. А лучше вовсе отказаться от прогулки в этих местах 24 июля.
Напомним, 19 июля в Белгороде акарицидная обработка от клещей проходила сразу в семи местах.