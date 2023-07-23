Куда жителей Белгорода попросили не ходить в понедельник?

Хотя считается, что акарицидный препарат не несёт вреда и опасности для здоровья человека и теплокровных животных, белгородцев просят воздержаться от посещения обрабатываемых мест в определённые часы. Как минимум, Армячий лог, парк «Южный» и Архиерейскую рощу в понедельник не стоит посещать во время акарицидной обработки и три часа — после неё. А лучше вовсе отказаться от прогулки в этих местах 24 июля.