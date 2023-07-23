Корь, холера и лихорадка Западного Нила: опасные болезни угрожают российским регионам

Ростовская область в этом году вообще оказалась неблагоприятной на инфекционные заболевания: 21 июля Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила в регионе. Но уже установлено, что антитела к этому вирусу присутствуют у 13,9% жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района, что свидетельствует о том, что эти люди уже переболели данной инфекцией. Да и в целом эта болезнь появляется в России каждый год, так что теории заговора об украинских комарах можно не строить.