Корь, холера и лихорадка Западного Нила: опасные болезни угрожают российским регионам

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
20 июля в Тамбовской области был госпитализирован работник фабрики, занимающейся пошивом одежды для армии. Он приехал на работу из индийского Дели. Проведенные исследования показали, что у него были обнаружены бактерии холеры. Первоначальными симптомами холеры является появление диареи, но если своевременно не предоставить медицинскую помощь, человек может скончаться от обезвоживания.
— На следующий день в той же больнице с подозрением на холеру оказался ещё один индиец, прибывший тем же самолётом. Теперь в ЦРБ Рассказово, что в 30 км от Тамбова, три отделения переводятся на госпитальный режим, а одно переоборудуется в изолятор.
сообщают «Новые Известия»
Власти Тамбова приняли решение запретить купание и рыбную ловлю в реках Цна и Лесная, так как бактерии, вызывающие холеру, передаются через контакт с зараженной водой. Кроме того, для предотвращения распространения инфекции необходимо провести обширную дезинфекцию водопроводных систем и очистных сооружений.
Экзотику обнаружили не только в Тамбове. Так, в водоемах Ростовской области тоже выявили микроорганизмы, похожие на бактерии, вызывающие холеру. В связи с этим в нескольких местах введен запрет на купание и рыбалку.
Ростовская область в этом году вообще оказалась неблагоприятной на инфекционные заболевания: 21 июля Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила в регионе. Но уже установлено, что антитела к этому вирусу присутствуют у 13,9% жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района, что свидетельствует о том, что эти люди уже переболели данной инфекцией. Да и в целом эта болезнь появляется в России каждый год, так что теории заговора об украинских комарах можно не строить.
Куда серьёзнее угроза распространения кори. И если в СССР с ней боролись успешно, вакцинируя население, то в России что-то пошло не так. Увлечение отказом от прививок привело к тому, что в 2023 году уже к концу апреля, по данным Роспотребнадзора, корью заболело более 1000 человек в 44 регионах. К слову, очаг инфекции обнаружили и в соседней с Белгородской областью.
Впрочем, корь уже распространилась почти во всех регионах страны. В Пензенской области зарегистрированы 75 случаев, в Нижегородской области выявлено 14 зараженных, а в Курске число заболевших составляет 70 человек. Пока что из Московской области не поступают новости о подтверждённых случаях кори, но жители уже получают уведомления о заболевания корью в их подъездах.
А в Ставрополье зафиксировано 56 случаев заболевания с начала года. По мнению замруководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирины Ковальчук, основным источником кори в регионе являются приезжие из Дагестана и Чечни, где люди отказываются от вакцинации по религиозным соображениям. Также она отмечает, что распространению кори способствуют мигрирующие цыгане.
Для борьбы с распространением эпидемии вполне может понадобиться расширение полномочий правоохранительных органов, что, разумеется, вызовет тревогу и отторжение у граждан. Также нельзя полностью полагаться на добровольное тестирование и вакцинацию, так как многие люди не верят в пользу прививок и не придают всему этому значения. Поэтому, к сожалению, может появиться необходимость в применении дополнительных мер контроля и ограничений.
Готовы ли сейчас люди к таким ограничениям? Такими, какие были при ковиде?