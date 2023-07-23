Элитный дом без воды и подиум гонщика на Формуле 3 обсуждали белгородцы

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Мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с жителями дома номер 15 на Свято-Троицком бульваре, на крыше которого случился пожар. Глава города сообщил, что горячую воду в многоэтажке дадут только 10 сентября.
Что касается тепла, то оно, по словам Демидова, появится вместе с началом отопительного сезона в других домах.
Напомним, пожар в многоэтажном доме на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания.
Белгородец Никита Бедрин впервые за свою карьеру завоевал подиум на гонках Формулы 3 в Венгрии. Там он занял третье место.
Гонка прошла на автодроме «Хунгароринг». Бедрин стартовал со второй позиции и долгое время лидировал, но перед последним поворотом его обогнал Габриэль Бортолето («Трайдент»), который затем занял второе место.
17-летний гонщик выступает под итальянским флагом по итальянской гоночной лицензии за базирующуюся в Швейцарии команду «Йенцер Моторспорт».
Белгородка Любовь Ягельская пожаловалась на странице губернатора на плохую, по её мнению, работу скорой помощи в Разумном. Дело в том, что в минувшую субботу пожилой женщине стало плохо в одном из магазинов Разумного. Очевидцы помогли бабушке своими силами и вызвали ей скорую. Но, по словам Ягельской, приехавшие врачи вышли без каких-либо лекарств, а один из докторов сел на лавку и стал ждать полиции — для установки личности заболевшей.
На жалобу уже обратил внимание главврач станции СМП Алексей Жиров. Он сообщил, что с бабушкой сейчас всё в порядке, а по факту случившегося проводится служебная проверка.