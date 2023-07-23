Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Изображение материала

Элитный дом без воды и подиум гонщика на Формуле 3 обсуждали белгородцы

23 июля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В это воскресенье белгородцы обсуждали оставшийся без воды МКД на Свято-Троицком бульваре, третье место гонщика Никиты Бедрина и плохую работу врачей скорой помощи.

Элитный МКД остался без воды после пожара

Мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с жителями дома номер 15 на Свято-Троицком бульваре, на крыше которого случился пожар. Глава города сообщил, что горячую воду в многоэтажке дадут только 10 сентября.

Что касается тепла, то оно, по словам Демидова, появится вместе с началом отопительного сезона в других домах.

Напомним, пожар в многоэтажном доме на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания.

Живут без горячей воды: что происходит с жителями горевшего в центре Белгорода МКД?
Узнать подробнее

Третье место на Формуле 3

Белгородец Никита Бедрин впервые за свою карьеру завоевал подиум на гонках Формулы 3 в Венгрии. Там он занял третье место.

Гонка прошла на автодроме «Хунгароринг». Бедрин стартовал со второй позиции и долгое время лидировал, но перед последним поворотом его обогнал Габриэль Бортолето («Трайдент»), который затем занял второе место.

17-летний гонщик выступает под итальянским флагом по итальянской гоночной лицензии за базирующуюся в Швейцарии команду «Йенцер Моторспорт».

Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии
Узнать подробнее

Очередная жалоба на скорую помощь

Белгородка Любовь Ягельская пожаловалась на странице губернатора на плохую, по её мнению, работу скорой помощи в Разумном. Дело в том, что в минувшую субботу пожилой женщине стало плохо в одном из магазинов Разумного. Очевидцы помогли бабушке своими силами и вызвали ей скорую. Но, по словам Ягельской, приехавшие врачи вышли без каких-либо лекарств, а один из докторов сел на лавку и стал ждать полиции — для установки личности заболевшей.

На жалобу уже обратил внимание главврач станции СМП Алексей Жиров. Он сообщил, что с бабушкой сейчас всё в порядке, а по факту случившегося проводится служебная проверка.

«Позор для медицины!» Служебную проверку проведут после жалобы белгородки на скорую
Узнать подробнее
Читайте также:
Троллейбусные провода полетели на машины: что произошло в центре Белгорода?Село Борки второй раз за день попало под обстрел в Белгородской областиВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов
#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Общество#Итоги дня#Скорая помощь#Вода#Тепло#Гонки#Формула 3
Подпишитесь
Живут без горячей воды: что происходит с жителями горевшего в центре Белгорода МКД?
Сегодня, 06:45
Итоги недели: белгородцы погибли из-за теракта в Крыму, а ДРГ атаковала приграничье
Вчера, 08:48
Село Борки второй раз за день попало под обстрел в Белгородской области
Сегодня, 10:28
Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии
Сегодня, 10:12
ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов
Сегодня, 08:23
«Позор для медицины!» Служебную проверку проведут после жалобы белгородки на скорую
Сегодня, 14:33