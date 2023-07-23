Элитный дом без воды и подиум гонщика на Формуле 3 обсуждали белгородцы

Белгородка Любовь Ягельская пожаловалась на странице губернатора на плохую, по её мнению, работу скорой помощи в Разумном. Дело в том, что в минувшую субботу пожилой женщине стало плохо в одном из магазинов Разумного. Очевидцы помогли бабушке своими силами и вызвали ей скорую. Но, по словам Ягельской, приехавшие врачи вышли без каких-либо лекарств, а один из докторов сел на лавку и стал ждать полиции — для установки личности заболевшей.