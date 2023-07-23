Беспилотники атаковали вчера три района в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Белгородском районе в районе села Журавлёвка противник сбросил с БПЛА две гранаты.
В Краснояружском районе на территорию посёлка Прилесье ВСУ сбросил с беспилотников два неустановленных взрывных устройства. Также на окраине Репяховки с БПЛА скинули ещё одно неустановленное взрывное устройство.
Кроме того, в Шебекинском горокруге в селе Середа противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства.
Всего же ВСУ ударили вчера по Белгородской области порядка 80 раз. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: разрушений и пострадавших при этом нигде нет.