Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Изображение материала

Беспилотники атаковали вчера три района в Белгородской области

23 июля 2023, 09:32
Фото: Midjourney
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, БПЛА сбросили взрывные устройства как минимум четыре раза в трёх муниципалитетах области.

В Белгородском районе в районе села Журавлёвка противник сбросил с БПЛА две гранаты.

В Краснояружском районе на территорию посёлка Прилесье ВСУ сбросил с беспилотников два неустановленных взрывных устройства. Также на окраине Репяховки с БПЛА скинули ещё одно неустановленное взрывное устройство.

Кроме того, в Шебекинском горокруге в селе Середа противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства.

Всего же ВСУ ударили вчера по Белгородской области порядка 80 раз. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: разрушений и пострадавших при этом нигде нет.

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ атаковали Белгородскую область кассетными боеприпасамиДесять частных домовладений пострадали при обстрелах Белгородской области за деньБеспилотники за сутки четыре раза атаковали Белгородскую область
#Артем Черненко#Происшествия#Спецоперация#Приграничье#БПЛА#Беспилотник#Граната#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Живут без горячей воды: что происходит с жителями горевшего в центре Белгорода МКД?
Сегодня, 06:45
Итоги недели: белгородцы погибли из-за теракта в Крыму, а ДРГ атаковала приграничье
Вчера, 08:48
ВСУ атаковали Белгородскую область кассетными боеприпасами
Вчера, 10:03
Белгородец занял третье место на гонках Формулы 3 в Венгрии
Сегодня, 10:12
ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов
Сегодня, 08:23
Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался в суде во взяточничестве
Вчера, 08:47