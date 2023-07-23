Белгородцам бесплатно проводят занятия 500 дворовых тренеров

Всего в этом году «Дворовый тренер» успела охватить порядка 30 тысяч жителей Белгородской области. Глава региона отметил, что результат хороший, поэтому в этом направлении будут работать дальше. Действительно, хороший результат, учитывая, что проект начался только с наступлением лета.