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Белгородцам бесплатно проводят занятия 500 дворовых тренеров

23 июля 2023, 15:54
Фото: Bel.ru
Приобщиться к спорту жители Белгородской области могут прямо во дворе под руководством специалиста, ещё и бесплатно. Подробности проекта рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Всего в этом году «Дворовый тренер» успела охватить порядка 30 тысяч жителей Белгородской области. Глава региона отметил, что результат хороший, поэтому в этом направлении будут работать дальше. Действительно, хороший результат, учитывая, что проект начался только с наступлением лета.

Спорт — это жизнь. 500 дворовых тренеров участвуют в нашей областной программе, по вечерам выходят в парки, скверы, на территории многоквартирных домов, занимаются.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, возобновился проект «Дворовый тренер» в рамках нацпроекта «Демография» этим летом. Бесплатные тренировки проводятся в 338 дворах региона по вечерам для людей всех возрастов. При этом изначально акция направлена на обеспечение спортивного досуга, в первую очередь, школьников и подростков.

Но не всем по нраву такой проект — во время занятий во дворах становится шумно, а порой слышны и маты. В таких ситуациях стараются искать компромиссы.

Белгородцы смогут снова упражняться на улицах по проекту «Дворовый тренер»
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Спорт#Касается каждого#Дворовый тренер#Акция#Национальный проект
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