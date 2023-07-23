Белгородцам бесплатно проводят занятия 500 дворовых тренеров

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Всего в этом году «Дворовый тренер» успела охватить порядка 30 тысяч жителей Белгородской области. Глава региона отметил, что результат хороший, поэтому в этом направлении будут работать дальше. Действительно, хороший результат, учитывая, что проект начался только с наступлением лета.
Спорт — это жизнь. 500 дворовых тренеров участвуют в нашей областной программе, по вечерам выходят в парки, скверы, на территории многоквартирных домов, занимаются.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, возобновился проект «Дворовый тренер» в рамках нацпроекта «Демография» этим летом. Бесплатные тренировки проводятся в 338 дворах региона по вечерам для людей всех возрастов. При этом изначально акция направлена на обеспечение спортивного досуга, в первую очередь, школьников и подростков.
Но не всем по нраву такой проект — во время занятий во дворах становится шумно, а порой слышны и маты. В таких ситуациях стараются искать компромиссы.