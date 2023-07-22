В Старом Осколе мотоциклист проехал на красный свет и погиб

Другое ДТП зафиксировали в Белгороде. 47-летний водитель Ford на улице Ватутина не уступил дорогу и наехал на 19-летнего парня, ехавшего на электросамокате. В Красной Яруге 37-летний водитель «Лады Гранты» наехал на 75-летнюю пенсионерку. Женщина шла по проезжей части неподалёку от пешеходного перехода. Она пострадала.