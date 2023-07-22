В Старом Осколе мотоциклист проехал на красный свет и погиб

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
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Updated Сегодня, 12:46
В Старом Осколе 21 июля погиб 33-летний мотоциклист. Мужчина проехал на красный свет светофора, из-за чего столкнулся с Mazda под управлением 68-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия из-за полученных травм.
Другое ДТП зафиксировали в Белгороде. 47-летний водитель Ford на улице Ватутина не уступил дорогу и наехал на 19-летнего парня, ехавшего на электросамокате. В Красной Яруге 37-летний водитель «Лады Гранты» наехал на 75-летнюю пенсионерку. Женщина шла по проезжей части неподалёку от пешеходного перехода. Она пострадала.
Ещё одну аварию зарегистрировали в Корочанском районе на трассе М-2. 35-летний водитель не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель иномарки.