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В этом году 530 белгородских пар отметили солидные свадебные юбилеи

22 июля 2023, 16:37
Фото: 1MI
Для белгородцев в честь праздника провели торжества сотрудники органов ЗАГС в рамках нацпроекта «Демография», отметили в региональном правительстве.

Пресс-служба правительства Белгородской области со ссылкой на региональное Управление ЗАГС сообщила, что в первом полугодии 2023 года солидные свадебные юбилеи отметили 530 пар. Больше всего свадебных юбилеев организовали в четырёх муниципалитетах:

  • отделом ЗАГС Белгородского района — 82;
  • отделом ЗАГС Алексеевского городского округа — 54;
  • управлением ЗАГС города Белгорода — 39;
  • отделом ЗАГС Яковлевского городского округа — 37.

В ЗАГСе также отметили, что большее количество «бриллиантовых юбиляров» зафиксировали в Алексеевском округе — 13 пар, а также в Белгородском районе — 11 пар. По количеству «золотых юбиляров» также лидировали Белгородский район и Алексеевский округ: 71 и 41 пара соответственно.

Белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имени
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