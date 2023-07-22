В этом году 530 белгородских пар отметили солидные свадебные юбилеи

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Пресс-служба правительства Белгородской области со ссылкой на региональное Управление ЗАГС сообщила, что в первом полугодии 2023 года солидные свадебные юбилеи отметили 530 пар. Больше всего свадебных юбилеев организовали в четырёх муниципалитетах:
В ЗАГСе также отметили, что большее количество «бриллиантовых юбиляров» зафиксировали в Алексеевском округе — 13 пар, а также в Белгородском районе — 11 пар. По количеству «золотых юбиляров» также лидировали Белгородский район и Алексеевский округ: 71 и 41 пара соответственно.