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В деле Стрелкова-Гиркина нашёлся белгородский след

22 июля 2023, 11:33
Фото: кадр из видео Telegram-канала Readovka

Адвокат: Заявления на Игоря Стрелкова написали граждане из Белгорода и Крыма

Адвокат бывшего министра обороны ДНР рассказал, кто написал заявление на Стрелкова. Это были граждане из Белгорода и Крыма, подтвердил юрист «Фонтанке».

В уголовном деле против бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (он же Гиркин) нашёлся белгородский след. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Следствие московского УФСБ возбудило уголовное дело 18 июля.

Основанием для уголовного преследования экс-министра обороны республики стали посты о Крыме и невыплатах военным, опубликованные в конце мая. Подробности об этом рассказал адвокат Александр Молохов накануне.

«Не было экспертизы, есть заключение специалиста института криминалистики ФСБ, в котором не содержатся подписи специалиста о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения», — цитирует Молохова «Фонтанка».

Также стало известно, что в материалах дела имеются показания жителя Крыма и жителя Белгорода — это подтверждает адвокат Стрелкова. Жалобы они не направляли, однако «посты произвели на обоих негативное впечатление».

Игоря Стрелкова задержали 21 июля. В тот же день ему предъявили обвинения и арестовали на два месяца. Ему может грозить до пяти лет колонии.

Видео: Telegram-канал Readovka
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