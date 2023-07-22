В деле Стрелкова-Гиркина нашёлся белгородский след

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В уголовном деле против бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (он же Гиркин) нашёлся белгородский след. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Следствие московского УФСБ возбудило уголовное дело 18 июля.
Основанием для уголовного преследования экс-министра обороны республики стали посты о Крыме и невыплатах военным, опубликованные в конце мая. Подробности об этом рассказал адвокат Александр Молохов накануне.
«Не было экспертизы, есть заключение специалиста института криминалистики ФСБ, в котором не содержатся подписи специалиста о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения», — цитирует Молохова «Фонтанка».
Также стало известно, что в материалах дела имеются показания жителя Крыма и жителя Белгорода — это подтверждает адвокат Стрелкова. Жалобы они не направляли, однако «посты произвели на обоих негативное впечатление».
Игоря Стрелкова задержали 21 июля. В тот же день ему предъявили обвинения и арестовали на два месяца. Ему может грозить до пяти лет колонии.