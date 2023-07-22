У Роспотребнадзора возникли вопросы к белгородским пляжам

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В белгородском управлении Роспотребнадзора возникли вопросы к качеству воды на двух пляжах областного центра. Ведомство проводит санитарно-гигиенический мониторинг качества воды и почвы в зонах рекреации.
По состоянию на 20 июля специалисты отобрали пробы воды по различным показателям. Как выяснилось, средняя доля проб воды, превысивших гигиенические нормативы, составила 4,8%.
Бактериологическим показателям не соответствует вода на пляжах на улице Донецкой и Везельской. Ведомство порекомендовало Белгорблагоустройству установить информационные щиты и усилить контроль за санитарным состоянием.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области насчитывается 124 действующих пляжа. По состоянию на 13 июля санитарно-гигиеническую проверку качества воды и почвы прошли 74 места отдыха. Все 74 зоны проверенные на тот момент зоны отдыха признали безопасными.