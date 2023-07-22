У Роспотребнадзора возникли вопросы к белгородским пляжам

Ранее сообщалось, что в Белгородской области насчитывается 124 действующих пляжа. По состоянию на 13 июля санитарно-гигиеническую проверку качества воды и почвы прошли 74 места отдыха. Все 74 зоны проверенные на тот момент зоны отдыха признали безопасными.