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У Роспотребнадзора возникли вопросы к белгородским пляжам

22 июля 2023, 12:13
Фото: 1MI

Роспотребнадзор запретил купание на двух пляжах Белгорода

Специалисты из ведомства запретили купаться на двух пляжах на Донецкой и Везельской из-за несоответствия воды по бактериологическим показателям.

В белгородском управлении Роспотребнадзора возникли вопросы к качеству воды на двух пляжах областного центра. Ведомство проводит санитарно-гигиенический мониторинг качества воды и почвы в зонах рекреации.

По состоянию на 20 июля специалисты отобрали пробы воды по различным показателям. Как выяснилось, средняя доля проб воды, превысивших гигиенические нормативы, составила 4,8%.

Бактериологическим показателям не соответствует вода на пляжах на улице Донецкой и Везельской. Ведомство порекомендовало Белгорблагоустройству установить информационные щиты и усилить контроль за санитарным состоянием.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области насчитывается 124 действующих пляжа. По состоянию на 13 июля санитарно-гигиеническую проверку качества воды и почвы прошли 74 места отдыха. Все 74 зоны проверенные на тот момент зоны отдыха признали безопасными.

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