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Строительство парка аттракционов и центрального пляжа Белгорода подходит к концу

22 июля 2023, 15:43
Фото: Соцсети мэра Белгорода
Основные строительные работы уже закончены, отметил мэр. Сейчас рабочие занимаются озеленением территории, также решаются вопросы по работе парковки.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях, что реконструкция центрального пляжа и строительство парка аттракционов практически закончены. Остался небольшой объём работ, который обещают выполнить к назначенному сроку.

В настоящий момент специалисты ландшафтной компании занимаются озеленением территории.

Территория оживает — высаживают деревья, цветники, газоны. Благодаря автоматическому и капельному поливу, который предусмотрели в проекте, думаю, все растения хорошо приживутся и будут радовать глаз. В понедельник соберу ответственных по всем направлениям. К открытию важно, чтобы в полную силу заработала вся инфраструктура — и общепит, и досуговые зоны.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Кроме того, специалисты решают вопросы по работе парковки, а также разрабатывается программа открытия пляжа и парка. Остальные работы, как отмечает мэр, уже выполнены, а готовность к открытию — максимальная.

Кроме основной части на этом объекте большая прогулочная зона посреди тенистых деревьев. С нашей стороны обеспечены подъездные пути и большая парковочная зона у парка. Обсудили оставшиеся рабочие вопросы с Владимиром Зотовым, который большое внимание уделяет каждой детали этого проекта, вкладывая не только средства, но и душу. Ключевые моменты по инженерной инфраструктуре решены.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, что открытие парка аттракционов «Калейдоскоп» запланировано на 5 августа 2023 года. К этому моменту заработают аттракционы, водоём с пирсом, кафе и торговые павильоны, а также зона для пеших прогулок «Сказочный лес».

Фото: Соцсети мэра Белгорода
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