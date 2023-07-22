Признание Полежаева, кассетные боеприпасы и нападение собаки обсуждали белгородцы

Белгородец написал о случившемся в комментариях на странице губернатора. По его словам, инцидент произошёл на территории детского лагеря «Берёзка». Он же утверждал, что у животного есть бешенство. Однако этот факт не подтвердили ни в управлении ветеринарии, ни в администрации Яковлевского округа.