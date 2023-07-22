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Признание Полежаева, кассетные боеприпасы и нападение собаки обсуждали белгородцы

22 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Экс-замгубернатора Константин Полежаев сознался в получении взяток, ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, а следком проверит нападение собаки на девочку в детском лагере.

Признание Полежаева

Бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признался во взяточничестве. Экс-чиновник сознался в получении взяток в особо крупном размере. Свердловский райсуд Белгорода решил отправить фигуранта уголовного дела под домашний арест.

Господина Полежаева обвиняют в совершении двух преступлений. По данным следствия, он, находясь на посту вице-губернатора получил вознаграждение от директора одной из строительных компаний. Речь идёт о двух иномарках премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.

Директор организации попросил чиновника оказать ему содействие. Уточняется, что это были приёмка работ по строительству очистных сооружений и заключение с данной компанией контрактов в сфере ЖКХ. О какой фирме конкретно идёт речь, пока не сообщалось. Расследование уголовного дела пока продолжается. Бывшего чиновника задержали 21 июля 2023 года.

Интересно, что губернатор Вячеслав Гладков освободил Константина Полежаева от занимаемой им должности замгубернатора по ЖХК 4 июля. Причинами этого решения глава региона назвал «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался во взяточничестве в суде
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Кассетные боеприпасы

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию о применении ВСУ кассетных боеприпасов при обстреле белгородского приграничья. Изначально об этом сообщалось в Сети, однако официальных данных не было.

Как рассказал глава региона, накануне тремя кассетными боеприпасами и 21 артиллерийским снарядом обстреляли Журавлёвку в Белгородском районе. Более того, по селу ударили из дрона-камикадзе и гранатомёта. Отметим, что под обстрелами в муниципалитете было также село Щетиновка.

Добавим, 21 июля под огнём ВСУ были шесть районов Белгородской области. Никто не пострадал, однако есть разрушения.

ВСУ атаковали белгородскую Журавлёвку кассетными боеприпасами
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Нападение на девочку

В белгородском следкоме организовали доследственную проверку по факту нападения бродячей собаки на школьницу. Это произошло в Строителе Яковлевского горокруга 10 июля прямо на территории детского оздоровительного лагеря. Более того, неизвестно, есть ли у собаки бешенство.

Белгородец написал о случившемся в комментариях на странице губернатора. По его словам, инцидент произошёл на территории детского лагеря «Берёзка». Он же утверждал, что у животного есть бешенство. Однако этот факт не подтвердили ни в управлении ветеринарии, ни в администрации Яковлевского округа.

Пока девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. СК организовал организовал проведение доследственной проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Белгородские следователи проверят нападение собаки с бешенством на ребёнка
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