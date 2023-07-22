Многодетные семьи в Белгородской области получат 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита получат те семьи, у которых в течение и после 2019 года родился третий или последующий ребёнок.
Такая господдержка предоставляется отдельно от маткапитала: заёмщик с ипотекой подаёт заявление, а государство уже перечисляет средства в счёт платежа по кредиту в банк.
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление онлайн — на Госуслугах — и узнать номер заявления. Следить за статусом заявления можно на сайте оператора программы Дом. РФ. Деньги должны поступить на счёт в течение пяти рабочих дней.