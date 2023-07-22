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Многодетные семьи в Белгородской области получат 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

22 июля 2023, 15:22
Фото: 1MI
Такая выплата положена тем семьям, в которых с 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Подробнее о господдержке рассказали в региональном правительстве.
Сюжет
Ипотека

Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита получат те семьи, у которых в течение и после 2019 года родился третий или последующий ребёнок.

Такая господдержка предоставляется отдельно от маткапитала: заёмщик с ипотекой подаёт заявление, а государство уже перечисляет средства в счёт платежа по кредиту в банк.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление онлайн — на Госуслугах — и узнать номер заявления. Следить за статусом заявления можно на сайте оператора программы Дом. РФ. Деньги должны поступить на счёт в течение пяти рабочих дней.

Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки
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#Александра Склярова#Многодетные семьи#Ипотека#Жильё ипотека#Общество#Белгородская область
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