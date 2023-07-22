Итоги недели: белгородцы погибли из-за теракта в Крыму, а ДРГ атаковала приграничье

Начало нового учебного года, 1 сентября, всё ближе, как и решение, смогут ли белгородские школьники вернуться к очному обучению и в каких населённых пунктах это произойдёт, как до начала СВО и пандемии. Власти прикладывают все усилия, чтобы это случилось, но вердикт будет зависеть прежде всего от оперативной обстановки в Белгородской области и решения родителей.