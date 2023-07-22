Итоги недели: белгородцы погибли из-за теракта в Крыму, а ДРГ атаковала приграничье

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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17 июля на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие», которое позднее назвали терактом. В это время семья из Нового Оскола Белгородской области ехала на отдых в Крым. Пострадал всего один автомобиль — белгородский. Супруги Наталья и Алексей Кулик погибли на месте, а их 14-летняя дочь Ангелина серьёзно пострадала. Она осталась сиротой.
Сейчас школьница находится в стабильно тяжёлом состоянии. Её лечат в Москве — в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России, в отделении челюстно-лицевой хирургии. Дышит Ангелина самостоятельно. При этом динамика, как отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, положительная. Чиновник сообщил, что с пострадавшей белгородкой работают лучшие врачи.
Супружескую пару уже похоронили в Подольхах Новооскольского округа. Отпевали Наталью и Алексея в Новом Осколе. Церемония собрала многих белгородцев — её посетили порядка ста человек, в том числе губернатор, глава муниципалитета и министр образования региона.
Отреагировал на теракт на Крымском мосту и президент Владимир Путин. Он назвал произошедшее «очередным террористическим актом». Глава государства попросил белгородские власти оказать всю необходимую помощь выжившей Ангелине и её родственникам.
Правительство Белгородской области претерпело серьёзные изменения. Так, должность первого заместителя губернатора, которую ранее занимал Евгений Мирошников, уже бывший министр цифрового развития, не достанется новому министру. Теперь региональное министерство возглавляет Сергей Четвериков, однако вторую должность, первого замгубернатора, он не занял. Министерство цифрового развития пока находится в прямом подчинении губернатора.
Новым замгубернатора же стал Дмитрий Гладский, заместитель главы региона по экономике. При этом Гладский остаётся министром экономического развития Белгородской области.
А Евгений Мирошников тем временем ушёл на повышение. Бывший министр цифрового развития станет одним из вице-президентов компании «Ростелеком».
Также у белгородцев больше не будет замгубернатора по финансовому блоку. Владимир Боровик, занимающий эту должность, ушёл на пенсию. В финансах останется только министр Наталья Шаролапова, без заместителя главы области. А должность министра образования объединят с замгубернатора по здравоохранению, соцзащите, культуре, спорту, ЗАГС, охране объектов и архивам. Все эти направления будет курировать Андрей Милёхин.
Зато должности замгубернатора региона и главы администрации губернатора решили разделить. А место замгубернатора по ЖКХ вместо Константина Полежаева займёт приезжий чиновник. Кто это — пока неизвестно.
Начало нового учебного года, 1 сентября, всё ближе, как и решение, смогут ли белгородские школьники вернуться к очному обучению и в каких населённых пунктах это произойдёт, как до начала СВО и пандемии. Власти прикладывают все усилия, чтобы это случилось, но вердикт будет зависеть прежде всего от оперативной обстановки в Белгородской области и решения родителей.
Списки школ, которые будут готовы вернуться к очному формату обучения, обещают опубликовать за месяц до начала обучения, 1 августа. Уже разработаны пять моделей организации обучения, включая смешанную, дистанционную, очную и не только.
При этом в областном центре властям уже известно, какие школы заработают в новом учебном году очно, как в старые-добрые. В Белгороде школы примут порядка 40 тысяч учеников. Таких учебных заведений 48. А уже с 1 августа 67 детских садов планируют вернуться к полноценному режиму работы.
Бывшего замгубернатора, курирующего ЖКХ, задержали силовики. Константина Полежаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
В следкоме позднее сообщили, что Полежаев мог получить взятку в виде двух иномарок премиум-класса, общая стоимость которых составила свыше 17 млн рублей. А связан такой «подарок» с содействием в приёмке работ по строительству очистных сооружений. Расследование уголовного дела продолжается.
22 июля стало известно, что Константин Полежаев признал вину в полном объёме. Бывшего замгубернатора пока отправили под домашний арест.
Бойцы батальона «Ахмат» прибыли в Белгородскую область, чтобы защищать приграничные территории и их жителей от прорывов украинских диверсантов. И бойцы вполне успешно справляются со своей задачей, хотя ДРГ и не оставляет своих попыток.
На этой неделе бойцы чеченского батальона атаковали украинскую армию на территории Харьковской области. «Ахмат» нанёс удары по диверсионно-разведывательной группе.
После этого, видимо, последовала новая попытка украинской ДРГ проникнуть на территорию Белгородской области и выдать свои похождения за большой успех. Но этот «успех», снова же, пресёк «Ахмат». Хотя глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что диверсантам удалось проникнуть в белгородское приграничье и напасть на спецтранспорт с двумя российскими военными, которые перевозили продукты.
Но после того, как диверсанты узнали, что за ними выдвинулись бойцы «Ахмата», они поспешно покинули Белгородскую область, добавил Кадыров.