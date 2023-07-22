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Где белгородцам посмотреть новые короткометражки?

22 июля 2023, 14:42
Фото: 1MI
В Белгороде на набережной Везёлки пройдёт показ внеконкурсной программы Х Фестиваля уличного кино, сообщили в городской администрации.

Белгородцы смогут посмотреть короткометражные фильмы на набережной Везёлки. На этой площадке пройдёт показ внеконкурсной программы Х фестиваля уличного кино.

Как рассказали в мэрии Белгорода, фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский просмотр короткого метра. Ежегодно в адрес фестиваля поступают заявки от молодых режиссёров. Гостям набережной покажут короткометражки, снятые в России в последние годы.

Кинопоказ пройдет 23 июля в 15:25 на набережной Везёлки, добавили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что по сценарию белгородца снимут фильм или сериал для телеканала СТС. Белгородский писатель Евгений Толмачёв стал одним из победителей всероссийского проекта литературы и кино «Адаптация».

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
По сценарию белгородца снимут фильм или сериал для телеканала СТС
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