Где белгородцам посмотреть новые короткометражки?

Как рассказали в мэрии Белгорода, фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский просмотр короткого метра. Ежегодно в адрес фестиваля поступают заявки от молодых режиссёров. Гостям набережной покажут короткометражки, снятые в России в последние годы.