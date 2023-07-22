Где белгородцам посмотреть новые короткометражки?

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Белгородцы смогут посмотреть короткометражные фильмы на набережной Везёлки. На этой площадке пройдёт показ внеконкурсной программы Х фестиваля уличного кино.
Как рассказали в мэрии Белгорода, фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский просмотр короткого метра. Ежегодно в адрес фестиваля поступают заявки от молодых режиссёров. Гостям набережной покажут короткометражки, снятые в России в последние годы.
Кинопоказ пройдет 23 июля в 15:25 на набережной Везёлки, добавили в горадминистрации.
Ранее сообщалось, что по сценарию белгородца снимут фильм или сериал для телеканала СТС. Белгородский писатель Евгений Толмачёв стал одним из победителей всероссийского проекта литературы и кино «Адаптация».