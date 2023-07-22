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Published Сегодня, 07:18

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Дождливые выходные ожидают белгородцев

22 июля 2023, 07:18
Фото: 1MI
23 июля синоптики снова обещают дожди в Белгородской области. При этом воздух прогреется до 23˚С.
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Погода

Дожди не покинут Белгородскую область в воскресенье, 23 июля. Завтра в регионе будет пасмурно. Ночью ожидается до 13˚С. Днём воздух прогреется до 23˚С.

В Белгороде в конце недели ночью пройдут дожди, температура опустится до 16˚С. Днём в областном центре временами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 23˚С.

В начале следующей недели Белгород ждёт потепление. При этом осадков не предвидится. 24 июля, в понедельник, ночью будет 16˚С, а днём потеплеет до 26˚С. Жарким будет вторник — в тёмное время суток до 18˚С, а днём температура поднимется до 30˚С.

Дождливая погода вернётся в областной центр в среду, 26 июля. Ночью 19˚С и без осадков. Днём 29˚С и небольшой кратковременный дождь. В четверг, 27 июля, немного похолодает. Ночью в Белгороде будет 17˚С, пройдёт небольшой дождь. Днём ожидаются осадки в виде дождя и 23˚С.

Белгородские синоптики не хотят убирать из прогноза дожди и грозы
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