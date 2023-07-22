Дождливые выходные ожидают белгородцев

В начале следующей недели Белгород ждёт потепление. При этом осадков не предвидится. 24 июля, в понедельник, ночью будет 16˚С, а днём потеплеет до 26˚С. Жарким будет вторник — в тёмное время суток до 18˚С, а днём температура поднимется до 30˚С.