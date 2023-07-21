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Posted Вчера, 19:19

Published Вчера, 19:19

Modified Вчера, 19:21

Updated Вчера, 19:21

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Ждать ли остановку у Пикник-парка в Белгороде?

21 июля 2023, 19:19
Фото: Bel.ru

Вячеслав Гладков рассказал о строительстве остановки у Пикник-парка

21 июля в прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал просьбу местной жительницы о строительстве остановок у Пикник-парка, куда недавно пустили автобусный маршрут №100. Однозначного ответа глава региона не дал.

«Недавно пустили автобусный маршрут №100 „Болховец — Разумное“ через Пикник-парк, очень удобно для многих, но нет остановки на Пикник-парке в обоих направлениях. Можно ли рассмотреть установку остановок?» — спросила белгородка Анна.

Вячеслав Гладков рассказал, что не может дать оперативного ответа на этот вопрос, так как есть «регламентные сложности». Он дал поручение своему заместителю разобраться в этой теме и посмотреть, не повлечёт ли монтаж двух остановочных комплексов у Пикник-парка существенного увеличения затрат для перевозчиков, и есть ли вообще возможность поставить остановки в том месте. После тщательного анализа власти огласят свой вердикт.

Напомним, автобусный маршрут №100 в Белгороде запустили в мае 2023 года по просьбе горожан, чтобы было удобно добираться до аквапарка и Пикник-парка. В выходные дни автобус делает восемь рейсов. Тогда же министр автодорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко говорил о проектировании остановок у Пикник-парка, в августе проекты должны быть готовы, после чего власти озвучат сроки их возведения.

В Белгороде пустят автобус к аквапарку
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#Алина Харина#Общество#Белгород#Вячеслав Гладков#Пикник-парк#Новый маршрут#Автобусы
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