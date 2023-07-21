Ждать ли остановку у Пикник-парка в Белгороде?

Вячеслав Гладков рассказал, что не может дать оперативного ответа на этот вопрос, так как есть «регламентные сложности». Он дал поручение своему заместителю разобраться в этой теме и посмотреть, не повлечёт ли монтаж двух остановочных комплексов у Пикник-парка существенного увеличения затрат для перевозчиков, и есть ли вообще возможность поставить остановки в том месте. После тщательного анализа власти огласят свой вердикт.