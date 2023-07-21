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Задержание Полежаева, компенсации и вылазку боевиков обсуждали белгородцы 21 июля

21 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Экс-замгубернатора Константина Полежаева задержали по подозрению в получении взятки, компенсацию на съём жилья отселённым из зоны ЧС продлили, а Рамзан Кадыров рассказал об украинских боевиках, проникших в приграничье Белгородской области.

Задержание Полежаева

Бывшего заместителя губернатора по ЖКХ Константина Полежаева задержали сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с коллегами из следкома и полиции. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Вскоре в белгородском следкоме рассказали подробности задержания. Как выяснилось, речь идёт как минимум о двух эпизодах преступлений. По предварительным данным следствия, Полежаев, когда находился на посту замгубернатора, в 2022 и 2023 годах получил вознаграждение от директора одной из строительных компаний. В СК утверждают, что это были две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. За это взяткодатель попросил оказать содействие в приёмке работ по строительству очистных сооружений и в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.

Пока проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков уволил своего подчинённого «за систематическое невыполнение обязанностей».

Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн
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Продление компенсаций

В Белгородской области продлили срок выплат компенсации на съём жилья отселённым из зоны ЧС людям. Компенсации белгородцы будут получать как минимум до конца сентября. Соответствующие изменения в документ внесло региональное правительство.

Белгородцам, которые жили в зоне ЧС, назначили единовременную выплату при заключении договора аренды. Выплачивают по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Также для многодетных семей доступна ежемесячная выплата на аренду жилья в 15 тыс. рублей. Для иных категорий семей — в 10 тыс. рублей. Добавим, что компенсация доступна только для тех, кто остался жить в Белгородской области.

Отметим, что режим ЧС действует как минимум в 15 населённых пунктах Белгородской области. В Белгородском районе это Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка.

Выплату на съём жилья отселённым из зоны ЧС белгородцам продлили до конца сентября
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Украинские боевики в приграничье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках. По его данным, в приграничье проникла небольшая группа противника и напала на спецтранспорт. Чеченские бойцы обратились к украинским боевикам и предложили им «более выгодные условия для сражения».

Как рассказал Кадыров, небольшая группа украинских военных смогла попасть в белгородское приграничье и напасть на машину с продуктами. Её сопровождали двое российских военнослужащих, имевших при себе лишь табельное оружие.

Вскоре после случившегося противник узнал, что за ними выдвинулись чеченские бойцы, и покинул приграничье, заключил Кадыров.

Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках
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