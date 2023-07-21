Задержание Полежаева, компенсации и вылазку боевиков обсуждали белгородцы 21 июля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Бывшего заместителя губернатора по ЖКХ Константина Полежаева задержали сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с коллегами из следкома и полиции. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Вскоре в белгородском следкоме рассказали подробности задержания. Как выяснилось, речь идёт как минимум о двух эпизодах преступлений. По предварительным данным следствия, Полежаев, когда находился на посту замгубернатора, в 2022 и 2023 годах получил вознаграждение от директора одной из строительных компаний. В СК утверждают, что это были две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. За это взяткодатель попросил оказать содействие в приёмке работ по строительству очистных сооружений и в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.
Пока проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков уволил своего подчинённого «за систематическое невыполнение обязанностей».
В Белгородской области продлили срок выплат компенсации на съём жилья отселённым из зоны ЧС людям. Компенсации белгородцы будут получать как минимум до конца сентября. Соответствующие изменения в документ внесло региональное правительство.
Белгородцам, которые жили в зоне ЧС, назначили единовременную выплату при заключении договора аренды. Выплачивают по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Также для многодетных семей доступна ежемесячная выплата на аренду жилья в 15 тыс. рублей. Для иных категорий семей — в 10 тыс. рублей. Добавим, что компенсация доступна только для тех, кто остался жить в Белгородской области.
Отметим, что режим ЧС действует как минимум в 15 населённых пунктах Белгородской области. В Белгородском районе это Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках. По его данным, в приграничье проникла небольшая группа противника и напала на спецтранспорт. Чеченские бойцы обратились к украинским боевикам и предложили им «более выгодные условия для сражения».
Как рассказал Кадыров, небольшая группа украинских военных смогла попасть в белгородское приграничье и напасть на машину с продуктами. Её сопровождали двое российских военнослужащих, имевших при себе лишь табельное оружие.
Вскоре после случившегося противник узнал, что за ними выдвинулись чеченские бойцы, и покинул приграничье, заключил Кадыров.