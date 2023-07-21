Задержание Полежаева, компенсации и вылазку боевиков обсуждали белгородцы 21 июля

Вскоре в белгородском следкоме рассказали подробности задержания. Как выяснилось, речь идёт как минимум о двух эпизодах преступлений. По предварительным данным следствия, Полежаев, когда находился на посту замгубернатора, в 2022 и 2023 годах получил вознаграждение от директора одной из строительных компаний. В СК утверждают, что это были две иномарки премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. За это взяткодатель попросил оказать содействие в приёмке работ по строительству очистных сооружений и в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.