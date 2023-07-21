Выплату на съём жилья отселённым из зоны ЧС белгородцам продлили до конца сентября

Режим ЧС ранее ввели в нескольких населённых пунктах региона. Он действует в Журавлёвке, Нехотеевке, Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке в Белгородском районе, сёлах Логачёвка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, хуторах Нижние Мельницы и Пригородные Тополи в Валуйском горокруге, в Староселье Краснояружского района, Середе Шебекинского горокруга, хуторе Старом Волоконовского района.