Выплату на съём жилья отселённым из зоны ЧС белгородцам продлили до конца сентября

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
17 июля региональное правительство продлило срок выплаты компенсаций за съём жилья белгородцам из зоны ЧС. Мера поддержки будет актуальна до 30 сентября 2023 года.
Напомним, что для многодетных семей ежемесячная выплата на аренду жилья составляет 15 тыс. рублей. Для иных категорий семей определили сумму в 10 тыс. рублей.
Вторая мера поддержки — единовременная выплата при заключении договора аренды. В этом случае каждому члену семьи выплатят по 10 тысяч рублей.
Компенсацию смогут получить только те, кто решил остаться жить в Белгородской области.
Режим ЧС ранее ввели в нескольких населённых пунктах региона. Он действует в Журавлёвке, Нехотеевке, Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке в Белгородском районе, сёлах Логачёвка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, хуторах Нижние Мельницы и Пригородные Тополи в Валуйском горокруге, в Староселье Краснояружского района, Середе Шебекинского горокруга, хуторе Старом Волоконовского района.