Волейбольную площадку в Орле, которой вдохновлялись некоторые белгородцы, уберут

Напомним, в прошлом году экс-мэр Белгорода Антон Иванов предложил открыть похожую волейбольную площадку на Соборной площади. Однако далеко не все горожане эту идею оценили. В итоге площадку для занятий летними видами спорта решили организовать в Центральном парке. Позже госзакупку на обустройство площадки и вовсе отменили. На инициативу белгородские власти планировали потратить 6,5 млн рублей.