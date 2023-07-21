Волейбольную площадку в Орле, которой вдохновлялись некоторые белгородцы, уберут

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Власти Орла решили временно убрать волейбольное поле на главной площади в связи с празднованием Дня города. Восстановят площадку для игры в пляжный волейбол 8 августа. Однако доступ к ней получат лишь участники этапа чемпионата России, который продлится до середины августа.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал волейбольную площадку «главной визитной карточкой площади Ленина в Орле летом».
Напомним, в прошлом году экс-мэр Белгорода Антон Иванов предложил открыть похожую волейбольную площадку на Соборной площади. Однако далеко не все горожане эту идею оценили. В итоге площадку для занятий летними видами спорта решили организовать в Центральном парке. Позже госзакупку на обустройство площадки и вовсе отменили. На инициативу белгородские власти планировали потратить 6,5 млн рублей.