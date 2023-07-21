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Волейбольную площадку в Орле, которой вдохновлялись некоторые белгородцы, уберут

21 июля 2023, 15:08
Фото: oreloblsovet.ru

Волейбольную площадку в центре Орла разберут ко Дню города

К концу июля в Орле временно демонтируют волейбольное поле на площади Ленина. Это связано с запланированными мероприятиями ко Дню города, сообщает издание «Орелtimes».

Власти Орла решили временно убрать волейбольное поле на главной площади в связи с празднованием Дня города. Восстановят площадку для игры в пляжный волейбол 8 августа. Однако доступ к ней получат лишь участники этапа чемпионата России, который продлится до середины августа.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал волейбольную площадку «главной визитной карточкой площади Ленина в Орле летом».

Напомним, в прошлом году экс-мэр Белгорода Антон Иванов предложил открыть похожую волейбольную площадку на Соборной площади. Однако далеко не все горожане эту идею оценили. В итоге площадку для занятий летними видами спорта решили организовать в Центральном парке. Позже госзакупку на обустройство площадки и вовсе отменили. На инициативу белгородские власти планировали потратить 6,5 млн рублей.

Что думают белгородцы о волейбольной площадке на Соборной площади
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#Таисия Некрасова#Центр города#Волейбол#Волейбольная площадка#Орел#День города#Орловская область#Белгородская область#Андрей Клычков#Соборная площадь#Общество#Антон Иванов
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