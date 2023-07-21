В ФОМС рассказали что делать, если заболел в отпуске в другом регионе

В ФОМС также рассказали о случаях, когда граждане чувствуют недомогание во время отпуска или командировки в другом регионе, но заболевание не протекает в острой форме. В таких ситуациях возможно пройти диспансеризацию для выявления и последующего лечения заболевания. Это можно сделать в любой медицинской организации без привязки к региону при наличии полиса ОМС.