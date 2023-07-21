В ФОМС рассказали что делать, если заболел в отпуске в другом регионе

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Согласно информации ФОМС, полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории России. Каждый человек, застрахованный в рамках ОМС, имеет право на бесплатную медицинскую помощь в любой точке страны. Если гражданину потребуется медицинская помощь в другом регионе, необходимо предъявить полис ОМС и паспорт (или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет), пишет rg.ru.
Следует перечислить заболевания и состояния, наличие которых дает право на бесплатную медицинскую помощь: инфекционные и паразитарные заболевания, новообразования, болезни крови и кроветворных органов, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов дыхания, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, а также травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, беременность, роды, послеродовой период и пр.
Во всех регионах действуют горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования, где можно оперативно получить консультацию по всем интересующим вопросам.
В ФОМС также рассказали о случаях, когда граждане чувствуют недомогание во время отпуска или командировки в другом регионе, но заболевание не протекает в острой форме. В таких ситуациях возможно пройти диспансеризацию для выявления и последующего лечения заболевания. Это можно сделать в любой медицинской организации без привязки к региону при наличии полиса ОМС.
Председатель ФОМС Илья Баланин подчеркнул, что профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, позволяют провести все необходимые исследования в полном объеме для выявления опасных заболеваний на ранних стадиях. Поэтому система ОМС в последние годы акцентирует внимание на развитии превентивной медицины.
Прогнозируется, что в текущем году диспансеризацию пройдут более 86 миллионов россиян, 11 миллионов из них — углубленно.