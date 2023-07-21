В Белгородской области усиленно займутся обучением психиатров

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Во время прямой линии 21 июля главе минздрава рассказали о дефиците знаний в психиатрии: «Особенно дефицит знаний середины прошлого века».
Глава минздрава сообщил, что от каждого муниципалитета было направлено определённое количество людей на дополнительное обучение по вопросам психиатрии: «Такая возможность есть, теперь мы этим начали усиленно заниматься».
Напомним, что Андрею Иконникову во время эфира также пожаловались на работу белгородского минздрава на «Госуслугах». Глава ведомства отметил, что все неполадки в онлайн-записи быстро устраняются.