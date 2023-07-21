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В Белгородской области усиленно займутся обучением психиатров

21 июля 2023, 15:39
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на дефицит знаний у психиатров

Об этом рассказал во время прямого эфира Андрей Иконников — глава белгородского минздрава.

Во время прямой линии 21 июля главе минздрава рассказали о дефиците знаний в психиатрии: «Особенно дефицит знаний середины прошлого века».

Глава минздрава сообщил, что от каждого муниципалитета было направлено определённое количество людей на дополнительное обучение по вопросам психиатрии: «Такая возможность есть, теперь мы этим начали усиленно заниматься».

Напомним, что Андрею Иконникову во время эфира также пожаловались на работу белгородского минздрава на «Госуслугах». Глава ведомства отметил, что все неполадки в онлайн-записи быстро устраняются.

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#Алина Харина#Психиатрия#Дефицит#Знания#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников
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