В Белгородской области школьникам раздали по полмиллиона рублей

Самые большие гранты — по 1 млн рублей — получили проекты «Время пешеходов» из Чернянского района и «БелРес» из Белгорода. В рамках первого проекта на пешеходных переходах оборудуют системы оповещения, в рамках второго будет создан информационный канал о предпринимательстве. Помимо грантов, каждый участник школьных команд получил от властей по 500 тыс. рублей на образование.