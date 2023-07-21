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В Белгородской области школьникам раздали по полмиллиона рублей

21 июля 2023, 20:05
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В регионе подвели итоги первого регионального конкурса «Время 31-х», в рамках которого школьные команды защищали свои проекты в разных сферах. Победителей наградили крупными денежными грантами на их реализацию, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самые большие гранты — по 1 млн рублей — получили проекты «Время пешеходов» из Чернянского района и «БелРес» из Белгорода. В рамках первого проекта на пешеходных переходах оборудуют системы оповещения, в рамках второго будет создан информационный канал о предпринимательстве. Помимо грантов, каждый участник школьных команд получил от властей по 500 тыс. рублей на образование.

Грант в размере 700 тыс. рублей выиграл проект инклюзивной волонтёрской студии «Свой среди своих», участники которой будут снимать фильмы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Полмиллиона рублей выделили историко-патриотическому фестивалю «Лента времени» и 300 тыс. рублей получил проект «ЭкоБЕЛка», направленный на популяризацию сортировки мусора.

Второй конкурс «Время 31-х» стартует в Белгородской области с 1 сентября, объявил губернатор. Напомним, также 21 июля Вячеслав Гладков наградил стобалльников Белгородской области. В 2023 году максимальный балл по ЕГЭ получили 52 выпускника, пять из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Отличники получили по 50 тыс. рублей.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В Белгородской области 100 баллов на ЕГЭ получили 52 выпускника
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#Алина Харина#Губернаторский грант#Грант#Белгородская область#Школьники#Образование
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