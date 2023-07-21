В Белгородской области школьникам раздали по полмиллиона рублей

Posted Вчера, 20:05
Published Вчера, 20:05
Modified Вчера, 20:05
Updated Вчера, 20:05
Самые большие гранты — по 1 млн рублей — получили проекты «Время пешеходов» из Чернянского района и «БелРес» из Белгорода. В рамках первого проекта на пешеходных переходах оборудуют системы оповещения, в рамках второго будет создан информационный канал о предпринимательстве. Помимо грантов, каждый участник школьных команд получил от властей по 500 тыс. рублей на образование.
Грант в размере 700 тыс. рублей выиграл проект инклюзивной волонтёрской студии «Свой среди своих», участники которой будут снимать фильмы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Полмиллиона рублей выделили историко-патриотическому фестивалю «Лента времени» и 300 тыс. рублей получил проект «ЭкоБЕЛка», направленный на популяризацию сортировки мусора.
Второй конкурс «Время 31-х» стартует в Белгородской области с 1 сентября, объявил губернатор. Напомним, также 21 июля Вячеслав Гладков наградил стобалльников Белгородской области. В 2023 году максимальный балл по ЕГЭ получили 52 выпускника, пять из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Отличники получили по 50 тыс. рублей.