В Белгородской области по делу о выброшенном в колодец теле хотят наказать свидетеля

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Несчастный случай произошёл 13 января нынешнего года. 67-летний мужчина стал свидетелем преступления. Во время застолья случился конфликт, который закончился поножовщиной со смертельным исходом.
Белгородец не стал сообщать о преступлении в полицию. Более того, он помог приятелю избавиться от тела убитого мужчины и от ножа. Собутыльники спрятали тело погибшего в техническом колодце на территории частного дома, а нож обвиняемый выкинул на улицу.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ — заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Дело с обвинительным заключением и доказательствами направили в суд.