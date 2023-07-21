В Белгородской области по делу о выброшенном в колодец теле хотят наказать свидетеля

Белгородец не стал сообщать о преступлении в полицию. Более того, он помог приятелю избавиться от тела убитого мужчины и от ножа. Собутыльники спрятали тело погибшего в техническом колодце на территории частного дома, а нож обвиняемый выкинул на улицу.