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В Белгородской области по делу о выброшенном в колодец теле хотят наказать свидетеля

21 июля 2023, 08:26
Фото: 1MI
Мужчина помог приятелю избавиться от тела убитого мужчины и от орудия преступления. О произошедшем белгородец так и не сообщил. Уголовное дело в отношении укрывателя направили в суд. Об этом сообщает следком по Белгородской области.

Несчастный случай произошёл 13 января нынешнего года. 67-летний мужчина стал свидетелем преступления. Во время застолья случился конфликт, который закончился поножовщиной со смертельным исходом.

Белгородец не стал сообщать о преступлении в полицию. Более того, он помог приятелю избавиться от тела убитого мужчины и от ножа. Собутыльники спрятали тело погибшего в техническом колодце на территории частного дома, а нож обвиняемый выкинул на улицу.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ — заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Дело с обвинительным заключением и доказательствами направили в суд.

Белгородец случайно убил приятеля и утопил его тело в реке
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#Следствие#Убийство#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Таисия Некрасова#Нож#Белгородская область
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