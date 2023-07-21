В Белгородской области названы районы — лидеры по числу заражений сифилисом

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
За пять лет в Белгородской области сифилисом заболели 239 человек. Лидерами по числу заражённых стали Старооскольский округ (65 случаев), Белгород (55) и Белгородский район (21). На эти муниципалитеты пришлось 54% заболевших.
Наименьшее число заболевших зафиксировали в Вейделевском и Корочанском районах, Новооскольском городском округе. Там с 2018 года выявили по одному заражённому. В Красненском районе в указанный период вообще не выявили ни одного случая заболевания.
За полтора года в регионе заболели сифилисом 87 человек. В Краснояружском и Волоконовском районах по одному жителю заразились в 2022 году и в первые полгода 2023 года. До этого случаев сифилиса в указанных районах не было.
За полгода в этом году количество заражённых белгородцев уже превысило показатель всего 2019–2020 годов и сравнялось с результатом 2021 года — 37 человек. Также уточняется, что с 2018 года ни один житель региона от заболевания не скончался.