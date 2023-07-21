В Белгородской области 100 баллов на ЕГЭ получили 52 выпускника

21 июля в Белгородской области наградили отличившихся выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Церемония состоялась в овальном зале регионального правительства. За высшие баллы на госэкзамене выпускники получили денежные сертификаты в размере 50 тысяч рублей, их родители и педагоги-наставники — благодарственные письма.