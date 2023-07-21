В Белгородской области 100 баллов на ЕГЭ получили 52 выпускника

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
21 июля в Белгородской области наградили отличившихся выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Церемония состоялась в овальном зале регионального правительства. За высшие баллы на госэкзамене выпускники получили денежные сертификаты в размере 50 тысяч рублей, их родители и педагоги-наставники — благодарственные письма.
Всего в 2023 году 52 белгородских выпускника стали стобалльниками. Пятеро из них набрали на ЕГЭ по 100 баллов сразу по двум предметам.
Сразу три выпускницы из Шебекинского горокруга получили максимальное количество баллов по русскому языку. Выпускница Новотаволжанской средней школы Дарья Колесникова вошла в пятёрку лучших выпускников региона, набрав 200 баллов по двум предметам — русскому языку и химии.
Ранее глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов заявил, что шебекинских медалистов денежно наградят за успехи в учёбе. Всего в муниципалитете насчитали 58 медалистов.