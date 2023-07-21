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В белгородском хуторе готовятся достать обломки самолёта времён войны

21 июля 2023, 06:41
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области ВК
Подготовка к извлечению фрагментов Ла-5
Специалисты определили точное местонахождение обломков и в ближайшее время начнут подготовку к их извлечению, сообщили в правительстве Белгородской области. Речь идёт об обломках Ла-5.

В хуторе Зоринские Дворы в Ивнянском районе собираются извлечь фрагменты самолёта Ла-5 времён Великой Отечественной войны. Специалисты уже определили точное местонахождение фрагментов и готовятся к работам.

Несколько месяцев назад член поискового клуба «Огненная дуга», краевед Сергей Петров обратился к главе района Игорю Щепину и попросил помочь достать обломки самолёта героя Советского Союза — старшего лейтенанта Александра Горовца. Как заявил Щепин, обойти ситуацию стороной они не смогли.

«Мы чтим память, собираем и восстанавливаем исторические события по крупицам, чтобы наше поколение знало своих героев и не забывало их имена», — отметил глава администрации.

Напомним, в регионе до сих пор находят боеприпасы военных лет. В середине мая в Белгороде нашли 93 снаряда времён ВОВ. Их изъяли и ликвидировали.

Подготовка к извлечению фрагментов Ла-5Подготовка к извлечению фрагментов Ла-5
Подготовка к извлечению фрагментов Ла-5Подготовка к извлечению фрагментов Ла-5
Подготовка к извлечению фрагментов Ла-5
Фото: страница правительства Белгородской области ВК
Под Белгородом нашли два боеприпаса времён Великой Отечественной войны
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ивнянский район#Игорь Щепин#Сергей Петров#Общество#Обломки#Самолёт#Великая Отечественная война
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