В белгородском хуторе готовятся достать обломки самолёта времён войны

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В хуторе Зоринские Дворы в Ивнянском районе собираются извлечь фрагменты самолёта Ла-5 времён Великой Отечественной войны. Специалисты уже определили точное местонахождение фрагментов и готовятся к работам.
Несколько месяцев назад член поискового клуба «Огненная дуга», краевед Сергей Петров обратился к главе района Игорю Щепину и попросил помочь достать обломки самолёта героя Советского Союза — старшего лейтенанта Александра Горовца. Как заявил Щепин, обойти ситуацию стороной они не смогли.
«Мы чтим память, собираем и восстанавливаем исторические события по крупицам, чтобы наше поколение знало своих героев и не забывало их имена», — отметил глава администрации.
Напомним, в регионе до сих пор находят боеприпасы военных лет. В середине мая в Белгороде нашли 93 снаряда времён ВОВ. Их изъяли и ликвидировали.