Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

В текущем году показатель ВВП вырастет на 1,5-2,5% вместо 0,5-2%. Также Центробанк предположил рост ВВП в 2024 году на 0,5-2,5% и ухудшил прогноз на 2025 год: ожидается рост 1-2%, вместо 1,5-2,5%.