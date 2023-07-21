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Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

21 июля 2023, 13:08
Фото: 1MI
Такое решение принял совет директоров ЦБ. Изменения вступают в силу впервые с сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. Кроме того, регулятор выпустил ряд заявлений по итогам сегодняшнего заседания совета директоров.

Так, по сообщению ЦБ, восстановительная фаза развития экономики России в целом завершена. На 17 июля годовая инфляция в стране составила 3,6%. Предположительно, она останется на уровне 5-6,5% вместо 4,5-6,5%.

В текущем году показатель ВВП вырастет на 1,5-2,5% вместо 0,5-2%. Также Центробанк предположил рост ВВП в 2024 году на 0,5-2,5% и ухудшил прогноз на 2025 год: ожидается рост 1-2%, вместо 1,5-2,5%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 15 сентября 2023 года.

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#Таисия Некрасова#Цб#Центробанк#Экономика#Ключевая ставка Банка России#Ключевая ставка
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