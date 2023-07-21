Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 19:03

Published Вчера, 19:03

Modified Вчера, 19:03

Updated Вчера, 19:03

Изображение материала

Строитель домов для многодетных семей в Белгородской области попал в опалу

21 июля 2023, 19:03
Фото: Bel.ru
Подрядчик, который взялся за возведение домов для многодетных семей в Валуйском округе, сорвал сроки сдачи объектов, за что был занесён в список недобросовестных поставщиков услуг. С компанией расторгли договор, рассказал глава округа Алексей Дыбов.

Чиновника спросили, когда же будут сданы дома для многодетных семей в Валуйском округе, которые должны были сдать ещё 14 июля. На это Алексей Дыбов сообщил, что виноват в затягивании сроков недобросовестный подрядчик.

В настоящий момент строительно-монтажные работы в жилых помещениях завершены, проводятся отделочные работы. К сожалению, та подрядная организация, с которой был заключён договор, не уложилась в установленные сроки, была выставлена претензия, с ними расторгнут контракт, они включены в список недобросовестных поставщиков услуг.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Сейчас дома для многодетных семей доделывает другая организация, сдать их планируют в третьем квартале 2023 года. Глава округа добавил, что новый подрядчик успешно справляется с объёмом работы и пообещал, что в этот раз сроки сдачи домов сорваны точно не будут.

Напомним, в конце июня собственные дома от государства получили 19 многодетных семей из Белгорода. По сути, для них в областном центре построили новую улицу. Самый большой дом достался семье с девятью детьми.

Новое жильё получили 19 многодетных семей из Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ладушках не всё ладушки: в ИЖС для многодетных в Старом Осколе нет дорогВ Белгородской области насчитали 17 тысяч многодетных семьей
#Алина Харина#Недобросовестный подрядчик#Подрядчик#Многодетные семьи#Многодетная семья#Общество#Белгородская область#Валуйский горокруг#Алексей дыбов
Подпишитесь
Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн
Вчера, 13:56
Белгород готовится к тренировке по гражданской обороне
Вчера, 19:45
Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках
Вчера, 14:31
Динамика положительная: что известно о состоянии пострадавшей на мосту белгородки
Вчера, 11:46
В Белгороде появится подземный переход с подъёмниками для инвалидов
Вчера, 16:25
В Новой Таволжанке под Белгородом снесут 54 разрушенных обстрелами дома
Вчера, 17:47