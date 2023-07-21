Строитель домов для многодетных семей в Белгородской области попал в опалу

Сейчас дома для многодетных семей доделывает другая организация, сдать их планируют в третьем квартале 2023 года. Глава округа добавил, что новый подрядчик успешно справляется с объёмом работы и пообещал, что в этот раз сроки сдачи домов сорваны точно не будут.