Строитель домов для многодетных семей в Белгородской области попал в опалу

Posted Вчера, 19:03
Published Вчера, 19:03
Modified Вчера, 19:03
Updated Вчера, 19:03
Чиновника спросили, когда же будут сданы дома для многодетных семей в Валуйском округе, которые должны были сдать ещё 14 июля. На это Алексей Дыбов сообщил, что виноват в затягивании сроков недобросовестный подрядчик.
В настоящий момент строительно-монтажные работы в жилых помещениях завершены, проводятся отделочные работы. К сожалению, та подрядная организация, с которой был заключён договор, не уложилась в установленные сроки, была выставлена претензия, с ними расторгнут контракт, они включены в список недобросовестных поставщиков услуг.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Сейчас дома для многодетных семей доделывает другая организация, сдать их планируют в третьем квартале 2023 года. Глава округа добавил, что новый подрядчик успешно справляется с объёмом работы и пообещал, что в этот раз сроки сдачи домов сорваны точно не будут.
Напомним, в конце июня собственные дома от государства получили 19 многодетных семей из Белгорода. По сути, для них в областном центре построили новую улицу. Самый большой дом достался семье с девятью детьми.